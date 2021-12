Una Justicia más justa, no bajemos los brazos, dividir la provincia

Carta de la semana

Una justicia más justa

La declaración de inconstitucionalidad de la ley que modificó en 2006 la composición del Consejo de la Magistratura ofrece la esperanza del nacimiento de una Justicia más justa, igualitaria y sin privilegios para los funcionarios públicos y empresarios amigos, acusados de corrupción. Es de esperar que la ley a ser sancionada por el Congreso respete a rajatabla la independencia de los jueces, proscribiendo expresamente los “jueces militantes”, anomalía popularizada durante los últimos años. La única militancia que deben tener los jueces para que los ciudadanos de a pie tengamos derechos iguales a los poderosos, es la militancia de la ley, la verdad y la justicia independiente. Debemos asegurarnos que sus fallos no respondan ni mínimamente a orientaciones políticas, amistades o conveniencias personales, para intentar llegar al ideal de que todos seamos iguales ante la ley. Debe proscribirse el nombramiento de jueces afiliados a movimientos militantes y excluir del fuero judicial a todos aquellos que manifiestan formar parte de esos movimientos, ya que consciente o inconscientemente no serán imparciales al dictar sus sentencias.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

No bajemos los brazos

Nos hemos acostumbrado a convivir con el delito, no solo el que ocurre en las calles, sino también en la política y en la Justicia. Esto hace que nos limitemos a defendernos, a protegernos, pero no a combatirlo. El delito no es más patrimonio del delincuente y pasó a ser un estilo de vida. ¿Cómo nos pasó esto? Fue un proceso de deterioro en el que la desidia y la pérdida de valores fueron avanzando hasta llegar a que nada nos asombre, nada vale o, lo que es lo mismo, vale todo.

Soy docente en derecho penal y en las clases me resultaba difícil encontrar un caso de asociación ilícita, ni que hablar de lavado de dinero. Ahora, basta abrir el diario y leer las maniobras que el Gobierno ha realizado para ocultar lo que ha robado al Estado y a nosotros. ¿Y la Justicia? Vemos cómo ciertos jueces disfrazan el derecho para explicar lo injustificable. Solo nos queda apoyar a aquellos magistrados que luchan para revertir lo que nos pasa. No bajemos los brazos y estemos unidos más que nunca: la patria nos necesita.

H. Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Bono de 8000 pesos

El decreto 855/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Trabajo Claudio Moroni, decide un bono de $8000 para los jubilados que perciben el haber mínimo de $29.061,63. Agrega que quienes cobren un importe superior a ese, el dinero extra que recibirán en diciembre “será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $37.061.63″. En otras palabras, aquellos jubilados que perciban haberes superiores a $ 37.061,63 no son alcanzados por los efectos de la inflación, y gozan de un adecuado nivel de vida.

Por la desconexión con la realidad, y el demagógico eslogan de ayudar a los más vulnerables o a los que menos tienen, solo consiguen empobrecer cada día más a quienes trabajaron y aportaron por más de 30 años. Es deseable que se abandone el criterio de las sumas fijas y se reemplace por el de aumentos porcentuales. Sería la forma en que el universo de jubilados y pensionados percibieran aumentos sin discriminaciones absurdas.

Solo se debe contar con funcionarios que posean sentido común.

No parece difícil.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Dividir la provincia

Sin perjuicio de la admiración que me despierta Esteban Bullrich, su proyecto de dividir la provincia de Buenos Aires en cinco no haría más que agravar el principal vicio político argentino: el peso del Estado. Un elemental análisis histórico pone en evidencia que el origen del federalismo se apoya en la pretensión de los caudillos para conservar los privilegios adquiridos por la fuerza frente a la dominante provincia de Buenos Aires, cosa que aquella forma de organización nada hizo por impedir. El sucesivo incremento del número de provincias ha sumado al botín político multitud de cargos propios del ejercicio de los tres poderes sin que se justifiquen por una necesidad de los administrados. Más sensato sería, luego de eliminar el peyorativo nombre de provincia, reducir los Estados federados a las regiones naturales del país, tales como Cuyo, Mesopotamia, Patagonia, Chaco y Pampa, con unificación de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La casta política se defendería a muerte de una propuesta de esta naturaleza, tal como lo hicieron desde el Renacimiento los principados europeos, pese a lo cual se fueron paulatinamente integrando en los Estados actuales. Quizás no sea una utopía.

Rafael D. José Gandolfo

DNI 7.988.546

Patria cartonera

La flamante diputada por el Frente de Todos Natalia Zaracho juró su banca con las siguientes palabras: “Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí, juro”. Acudimos a juras extravagantes, irrespetuosas, vergonzosas inclusive. Pero jurar por la patria cartonera es jurar por la pobreza, la falta de oportunidades educativas, laborales, sanitarias, en fin, de todo tipo. Muchas familias sobreviven desde la crisis de 2001 de cartonear, y lo hacen empujadas por la falta de trabajo genuino. La patria cartonera es la patria de los comedores, la militancia y la tracción a sangre humana y animal. La patria cartonera es la de la supervivencia y la miseria, no la de la dignidad del trabajo y la seguridad social. La patria cartonera es la de los punteros que toman lista en las movilizaciones, como las del viernes 10 y sábado 11 de diciembre. ¡Cuánto más constructivo habría sido su juramento si lo hubiera hecho por la justicia, la igualdad de oportunidades! Somos muchos los argentinos que deseamos que la Argentina no sea una patria cartonera, sino una patria más justa para todos.

Andrea Cecilia Testa

DNI16.559.434

AFIP como querellante

Tiene toda la razón del mundo Joaquín Morales Solá al decir que es una nueva actitud vergonzosa de Cristina Kirchner la de haberle ordenado a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que apartara al organismo del rol de querellante en la causa contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. De no ser así, ¿cómo podría haberlo hecho? Dejando de lado por un momento el delito de lavado de dinero. Hasta un estudiante de primer año de Derecho sabe que el delito de defraudación al fisco está claramente tipificado, por haberse apropiado de dinero de este en beneficio de sus empresas. Y Cristina es abogada…

Fernando R. Moreno

DNI 4.261.551

Prioridades

Señor Rodríguez Larreta, a raíz del proyecto anunciado sobre la Avenida del Libertador, espero verlo anunciar en corto tiempo, con plazos y presupuestos, no el mejoramiento de lo que se puede usar, sino de aquello que falta. Sería un gusto escuchar en qué tiempo y con qué presupuesto se harán accesibles todas las estaciones de subte a las que aún no pueden acceder las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres embarazadas o que viajan con sus bebes. Esta obra se tendría que haber realizado y no se hizo, y la Legislatura extendió a 20 años el plazo de realización en 2018. También cuándo y cómo los hospitales y los centros de atención primaria van a contar con los recursos necesarios para que los niños que nacen prematuros, que presentan discapacidad, que tienen problemas de desarrollo y que necesitan atención temprana de manera prolongada o no puedan atenderse cerca de sus casas; de esa manera, no tendrán que deambular buscando respuesta que cuesta encontrar ni aguardar años en una lista de espera. Hace 14 años que atendemos de manera gratuita niños que necesitan atención derivados de servicios de la ciudad (70 en 2021) y son muchos los que no hemos podido dar respuesta por no tener turnos. Mientras tanto el tiempo pasa y se acrecienta su problemática. Usted dijo que esta obra afectará a 250.000 personas. No sé cuántas son las que no pueden acceder al subte a donde sí acceden otros, ni sé cuántos son los niños que no encuentran respuesta en el momento justo y durante el tiempo que necesitan, pero sé que para esto no hay. Considero que invertir en lo que ya funciona es una falta de justicia para quienes esperan al borde del camino una respuesta. Es un lujo que se debería cuestionar cuando faltan obras básicas. Es una cuestión de dónde están las prioridades.

Pbro. Pablo Molero

DNI 14.745.465

Robo de bronces

No habría ladrones sin reducidores. Para obtener dinero por sus fechorías, hay connivencias. Es de suponer que ahí se genera un circuito no virtuoso hasta que el elemento queda blanqueado o se comercia. Tengo el recuerdo de la exitosa ofensiva sobre los tristemente célebres desarmaderos, desdibujada con el correr de los años. El que hurtó el hermoso marco de bronce del correo de nuestro departamento en pleno Retiro ya tiene quien lo reciba.

¿Es tan complicado para extensas y bien equipadas organizaciones desbaratar esas impunes conductas? Yo creo que no. Y no quiero pensar mal.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com