Una víctima inocente, qué queremos, respetar al otro

Una víctima inocente

No es cierto que la historia ya la absolvió, como dice. La Justicia, tampoco, porque hasta ahora no hay sentencia, solo una acusación de administración fraudulenta y de asociación ilícita –junto con 13 integrantes de su gobierno–, aunque con un pedido de condena fundado en toneladas de expedientes con hechos, documentos, testimonios y pruebas de todo tipo. Como no encuentra argumentos para refutar las evidencias y no ha podido desalojar a la Corte Suprema ni colonizar el Poder Judicial, ordenó a la militancia repetir el relato populista que maneja con solvencia, intentando manipular la opinión pública con un discurso y una campaña de desprestigio a jueces y fiscales, en la que ella –defensora de la justicia social– es la víctima inocente de una persecución judicial, ordenada por los enemigos del pueblo. La gente no come vidrio y las denuncias conspirativas son insuficientes para detener el impacto del alegato que aumenta su fragilidad política y proyecto electoral, ya lesionados por la gestión de la atípica coalición que diseñó, que resultó eficaz para ganar una elección y un fracaso para gobernar.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Qué queremos

“No podemos permitir que Cristina sea condenada...”, dice Hebe de Bonafini. Es un buen resumen del paradigma que divide al país. Algunos están más allá de si es culpable o no. Simplemente, no debe ir presa. Otras frases en esa línea dicen “no la toquen a Cristina”, “con Cristina no se jode”, más los que dicen que es víctima de una persecución. ¿Qué persecución hay en presentar pruebas? Lo más sorprendente en este caso es que Cristina no desmiente nada. Solo se enoja, descalifica, se hace la víctima... Les pregunto a todos los que la defienden: ¿qué acto de injusticia hay en presentar pruebas sobre las acusaciones que se le hacen? ¿Por qué no se le puede asignar una condena, si se la encuentra culpable? ¿Las leyes no están por encima de ella? ¿No somos todos iguales ante la ley?

Creo que el dilema en el que nos encontramos los argentinos se resume en dos palabras claves, una para cada paradigma: impunidad o justicia. ¿Qué queremos?

Diego Iribarren

sp2015@gmail.com

Respetar al otro

Más allá de lo que resuelva la Justicia, declarando la inocencia o culpabilidad de la vicepresidenta y de lo que cada uno piense del caso, me llamó la atención un tuit de Cristina Kirchner en el que trata de “energúmenos macristas” a algunos que se manifestaban en la puerta de su departamento. Siempre dijo que ella era la presidenta o es la vicepresidenta de “todos y todas” los argentinos y argentinas. Tratar a los que no piensan como ella de “energúmenos” parece contradecir ese “todos y todas”. La invito a reflexionar y a cuidar sus modos, en especial siendo ella funcionaria pública y líder política, quien debe darnos a todos ejemplo de tolerancia, convivencia democrática y caminos de paz y unidad. La Justicia debe garantizar que todos seamos tratados en igualdad de condiciones. Los adultos debemos dar ejemplo de apertura a la diversidad en todas sus dimensiones. Pensar y votar distinto también es una forma de ser distintos. El respeto es el primer paso para construir un país democrático fundado en los derechos humanos. Incluso, y con más razón, si nos faltan el respeto y si ejercemos una cargo de autoridad como el que ella ejerce.

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

Juncal y Uruguay

Nuevamente el señor Rodríguez Larreta ha mostrado su intención de no hacer olas, o sea que los vecinos de Juncal y Uruguay se banquen todo lo que ocurra en ese lugar, sin tener en cuenta que ellos y el resto de los habitantes de CABA somos los que mantenemos con nuestros impuestos y tasas todo el aparato de la ciudad. Si yo me tiro en el medio de la calle Juncal impidiendo la circulación, la Policía de la Ciudad no solo me sacaría arrastrándome, sino que terminaría detenido en la Comisaría 17. Es lo que hay y solo se está mostrando. Para tenerlo en cuenta en el futuro.

Alberto Luis Giglio

DNI 4.371.707

Los que protestan

Por el valiente pedido de condena del fiscal Luciani se realizaron marchas a favor y en contra de la vicepresidenta. Los que protestan en su contra lo hacen después de su jornada laboral, por eso nadie lo hace durante el día. Están trabajando para mantener a los que protestan de noche y también de día, ya que carecen de toda responsabilidad a cambio del salario o plan que cobran con plata de los que protestan en contra de noche. Insólito. Esa es la verdadera grieta que hay que eliminar.

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

Recorte en Educación

El ministro de Economía, en su afán de reducir el gasto público, recortó el presupuesto para Educación y Salud. No se fijó en la enormidad de gastos que implican los sueldos de los funcionarios, de los ñoquis y de la parafernalia burócrata del Gobierno, cuya reducción le habría dado algún laurel. Es doloroso que justamente se recorte en Educación, pero evidentemente es lo que les conviene a ellos para que los sigan votando. Dolor y vergüenza por condenar a los chicos a la cada vez peor educación. Esperemos que la patria algún día los demande.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

La adopción

Mucho me emocionaron las cartas publicadas el domingo pasado, en las que varios niños y jóvenes exponían la posibilidad y el anhelo de ser adoptados. Tuve la suerte de que mi hija y su marido decidieran adoptar a una niña de 4 años, que hoy tiene 9, y les puedo asegurar que a mi esposa y a mí nos cambió la vida, volvió el “payaso” que se me fue al fallecer mis padres. Espero que los lectores se hagan eco y no solo de esas cartas publicadas el Día del Niño, concurriendo a entidades y hogares, para que puedan experimentar la misma dicha.

Amadeo Enrique Torra

DNI 4.753.877

En la Red Facebook

Zaffaroni dijo que si Cristina Kirchner es condenada el único recurso es el indulto presidencial

“Sería una vergüenza, el Presidente debe acatar el dictamen de la Justicia y si la indulta me parece que la deja en evidencia”- Graciela Cardozo

“Si la indultan, qué quilombo se va a armar, eso sí sería la ‘rebelión de los honestos’”- Daniel Perotti

“¡Seguro van a hacer eso! Y todo este circo es para que no quede como culpable y perdonada, sino como perseguida”- Luis Antonio Rodríguez