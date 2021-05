Vacuna china, infectados en el fútbol y abran las aulas

Vacuna china

A los fines de informar a sus lectores, no sin gran preocupación, quisiera señalar un hecho sobre el cual ni los medios de comunicación ni la comunidad médica hacen referencia. Me refiero a la respuesta inmune de las vacunas que se están administrando en el país, en particular la Sinopharm, de origen chino. El 8 de abril recibí, por edad, por ser profesional de la salud y por comorbilidad, la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Exactamente un mes después me hice un dosaje cuantitativo de anticuerpos neutralizantes, de tipo Ig G anti-Covid-19 en sangre, en un laboratorio de referencia. Ante mi gran sorpresa, el resultado mostró ausencia de anticuerpos circulantes, lo que es lo mismo que decir que uno no ha sido vacunado.

Esto representa un hecho de suma gravedad para la salud de los argentinos que hemos recibido esta vacuna. Se sabe que las primeras dosis de la mayoría de las vacunas para el Covid-19 evitan o reducen significativamente el riesgo de enfermedad grave y mortal. También se sabe que las vacunas con virus muertos, como la vacuna Sinopharm, a diferencia de otras, solo generan una respuesta inmune con anticuerpos circulantes (inmunidad humoral), pero no en los tejidos (inmunidad celular). Por lo tanto, es altamente probable que aquellas personas que confiadamente recibimos esa vacuna quedemos expuestas, sin saberlo, a las peores consecuencias de la enfermedad. Este hecho, que clama al cielo, no debe pasar inadvertido. Me urge entonces hacer un dramático pedido a las autoridades sanitarias para que evalúen sistemáticamente la respuesta inmunológica de la población que ya ha recibido esta vacuna. Todos aquellos evaluados que no levanten anticuerpos deberían ser revacunados con una vacuna diferente. De lo contrario, el número de muertos en nuestro país va a seguir aumentando no solo por falta de vacunación, sino por emplear vacunas ineficaces. ¡Y si no, que Dios nos ayude!

Patricio Kenny

epatriciokenny@gmail.com

Infectados en el fútbol

Este domingo hemos visto la realidad de River, con 15 jugadores infectados después de haber viajado para jugar por la Copa Libertadores. ¿Por qué no se cambia entonces el lugar en el que se van a disputar las dos semifinales del torneo local, en San Juan, y más si se tiene en cuenta que no habrá público? ¿Para qué obligar a trasladarse a grandes delegaciones, viajar en aviones, circular por aeropuertos, dormir en hoteles? Con equipos que son de Buenos Aires (salvo Colón), ¿por qué no eligen un campo neutral aquí, en Buenos Aires?

Jorge Basaldúa

DNI 11.018.709

Abran las aulas

La semana pasada entraron a robar en una iglesia de Pilar y en una congregación de hermanas. Les sustrajeron computadoras. Los ladrones parecían jóvenes. Lógicamente que la delincuencia existe, aunque ahora está ocurriendo con mayor asiduidad. Esto me hizo pensar en cuántos jóvenes, algunos menores, están por la calle durante el día, mientras sus padres trabajan. Los chicos no tienen conectividad o no saben cómo realizar las tareas, o no les interesa, y sus padres no pueden ayudarlos en casa. Pobres los padres de los niños, especialmente carenciados, que no pueden ir a la escuela, en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los docentes consideramos que las escuelas no son foco de contagio, sino de contención. Además, sabemos positivamente que los chicos están perdiendo la formación, dado que ya es el segundo año sin presencialidad. Los alumnos se notan cansados en las clases virtuales. En los barrios, las familias no pueden enfrentar esta virtualidad, ya que no tienen suficientes computadoras o celulares, o no les alcanza el crédito para llevar adelante una clase, o simplemente salen con sus celulares a trabajar y dejan a sus hijos en casa solos. Es importante que volvamos a la presencialidad. La educación está cayendo a pasos agigantados. Pedimos aulas abiertas para que los chicos no sigan perdiendo la comprensión y los cálculos matemáticos. Y para que no estén por la calle delinquiendo o afectados psicológicamente por el encierro tan prolongado.

Mariana Caballero

DNI 13.214.240

Semana de Mayo

Estamos en la Semana de Mayo, punto de partida de nuestra emancipación, primer gobierno patrio. Demostremos públicamente nuestra condición de argentinos. Invito al gobierno nacional, al gobierno porteño y a los vecinos a vestir nuestra ciudad, donde se formó la Primera Junta, de celeste y blanco.

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Sin respeto

Hace unos días tuve que hacer uso del transporte público y noté una situación que realmente me llamó la atención; algunos pasajeros se sacaban las mascarillas ya sea para estornudar, toser o hablar a través del celular. Una falta de respeto hacia el otro.

¿Podría ser posible que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de que nos encontramos en una pandemia y que, si alguno no quiere cuidarse, que por lo menos no ponga en riesgo de contagio a los demás?

Patricia Ortemberg

patriciaortemberg@yahoo.com.ar

¡A las cosas!

Señores mandatarios y representantes transitorios de todos los partidos: juraron sus cargos por la Constitución y deben respetarla. Los decretos, leyes, ordenanzas y cualquier otra disposición emanada de órganos gubernamentales no deben contradecirla ni ir contra su espíritu democrático, republicano, representativo y federal. No se trata de una pulseada caprichosa de poderes ni de ambiciones personales o riquezas efímeras; se trata de la salud, la libertad, la justicia, la educación, la incertidumbre y los problemas cotidianos de millones de argentinos que los votaron para gobernar con eficiencia, honradez y sentido común.

¡Por favor, a las cosas!

Ricardo A. Titto

DNI 572.194 (Ex LE)

