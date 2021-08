Vacunación militante, marihuana, cohesión opositora

Vacunatorio militante

Me siento realmente indignado con lo que pude observar el domingo 15 de agosto en el “vacunatorio militante Tecnópolis”. Llevé a mi señora a darse la segunda dosis (AstraZeneca) y la atención de todos fue ejemplar: recepcionista, enfermeros y guías. Pero lo que me decepcionó y me amargó fue que en el recinto donde esperaba mi señora para vacunarse cuatro pantallas grandes dispuestas por todo el lugar difundían propaganda de neto corte kirchnerista. Desfilan en ese video, por supuesto, Cristina Kirchner, Tristán Bauer, Gollán, el responsable del fracaso del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires.

Pregunto: ¿todavía se creen que la vacuna es un regalo de ellos hacia nosotros? La vacuna es un derecho, la vacunación vip es un delito.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

Marihuana

El presidente Fernández nos tiene acostumbrados a sus declaraciones altisonantes y acomodaticias, su descargo sobre la reunión del año pasado culpando sin miramientos a su señora esposa ha copado todos los medios de comunicación .

Sin embargo, no ha tenido la misma divulgación su irresponsable opinión sobre la marihuana. Justificando su mirada de “liberal en el buen sentido” en el programa De mil amores, dijo textualmente: “Todos sabemos que el alcohol, el tabaco, la marihuana y las drogas dañan la salud, pero hay gente que la pasa bien dañándose, qué sé yo, y yo no sé si es el Estado el que debe decirles que no lo hagan”.

Peligrosa confesión de quien ha declarado enfáticamente que nos cuida a todos. Si hay que pedirle un juicio político al Presidente, es por estas declaraciones tan temerarias.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Cohesión opositora

La intención de los radicales que compiten en las PASO de Juntos por el Cambio es enriquecer la base ideológica de dicha coalición. Sin embargo, configura un eufemismo encaminado a jaquear el liderazgo de sus actuales autoridades y a dotarla de un nuevo sesgo. Una eventual victoria de López Murphy y Manes contribuirá a socavarla y a despertar el beneplácito oficial. Tolosa Paz pretende ver diezmado a su rival y afirma, socarronamente, que la nueva denominación en la provincia (Juntos, a secas) prueba la vergüenza de muchos macristas. El significado de la contienda no es trivial. Rubinstein, en su afán por diferenciarse, ha señalado un duro (aunque tardío) reproche al gobierno que integró: “Nunca consideró a la salud como tema prioritario”. Manes, también enfático, ha exhortado a adversarios de su mismo signo político a no desentenderse de lo actuado en el período 2015-2019.

El triunfo de las fuerzas alternativas afectará la cohesión de Juntos por el Cambio y estimulará las políticas autocráticas del Frente de Todos, ávido de adueñarse del todo en esta disputa.

Alejandro De Muro

DNI 5.081.245

Ley de semillas

Soy productor agropecuario en la provincia de Córdoba, he leído las notas de Cristian Mira y Fernando Bertello sobre la posibilidad de que se retiren del mercado argentino de semillas las variedades de soja Intacta RR2 PRO, propiedad de la firma alemana Bayer. Celebro, como todos, los beneficios de tal tecnología en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente, simplicidad de manejo por disminución de aplicaciones, menor uso de combustibles y, en algunas regiones, hasta el logro de mejores rendimientos por hectárea. No obstante, estoy en total desacuerdo con el sistema que instrumenta el retorno económico obtenido en concepto de regalía por la empresa que desarrolló el evento transgénico en cuestión, por el simple hecho de que se calcula el monto del canon obligatorio de pago de forma directamente proporcional a la totalidad de lo producido (US$/tt), desestimando que el rendimiento final del cultivo obedece a la conjunción de múltiples factores, como son sequía, inundación, fecha de siembra, malezas, otras plagas, fertilización, eficiencia de cosecha, etc.; y no exclusivamente al empleo de Intacta RR2 PRO en el momento de elegir la marca y variedad de semilla a utilizar. Un sistema justo es el que resulta de cobrarle al productor un valor por la cantidad tangible del evento contenido en la semilla que utilizó al momento de la siembra (US$/kg), algo nada nuevo ya que lo expresado es la forma en que siempre y hasta en la actualidad se paga cuando se utiliza idéntica tecnología en el uso de semillas híbridas de maíz. Podrá argumentarse en contra de esto que no existen sistemas u organismos eficientes de fiscalización y control en tal sentido (ya que se trata de una especie de fácil multiplicación) y la empresa termina no percibiendo lo correspondiente por parte de los productores, algo que en realidad ocurre. No imagino otra solución al problema que no sea una nueva ley de semillas que reemplace a la actual y que imponga eficientes sistemas de control y severos castigos económicos a quienes incumplan con el pago, de tal forma que la agricultura argentina no se vea privada de este y otros futuros mejoramientos biotecnológicos en la utilización de semillas.

Juan Pablo Bottiglieri

juanpbottiglieri@gmail.com

Reutemann

Pasan las horas... pasan los días... pasarán los años. Existe una creencia generalizada que expresa que la muerte termina con la vida, pero no con una relación. Nadie a quien hayamos querido y valorado por sus virtudes, calidad y calidez humana, o lisa y llanamente por su modo de ser, puede desaparecer de nuestra memoria. La muerte no nos roba a los seres amados; al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. San Agustín expresa ante la muerte de su madre: “No pensemos solo en el dolor de perderla, sino en la felicidad de habernos podido encontrar con ella”.

Recordar a Carlos Alberto Reutemann (nunca le dije Lole...) y valorar lo que significó su paso por la vida hace más intensa esa relación y va mucho más allá de su desaparición física, que es algo con lo que necesariamente tenemos que aprender a vivir.

“No te pregunto, Dios mío, por qué te lo llevaste. Te agradezco el tiempo que lo tuvimos cerca nuestro”.

César Tito Román

polocolon@icloud.com

