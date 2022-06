Venezuela e Irán, Anónima y conocidos, vacunas vencidas

Venezuela e Irán

Veamos: 1) Irán desea la destrucción del Estado de Israel. 2) Venezuela (Nicolás Maduro) estrecha sus vínculos con Irán y no mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde hace muchos años. Tanto él como Chávez en vida son y fueron claramente judeofóbicos. 3) La Argentina defiende la dictadura de Venezuela, entre otras, como las de Cuba y Nicaragua, en la Cumbre de las Américas. 4) Irán está acusado de ser el país que financió y ejecutó los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires. Conclusión: la puede sacar el lector, aplicando la ley de transitividad (si A=B y B=C, implica que A=C)

Ricardo Frohmann

DNI 93.746.589

Anónima y conocidos

Estamos siendo testigos, en esta Argentina decadente y secuestrada, de un enorme acto de hipocresía y cinismo.Ante una respuesta del titular de La Anónima, que no hizo más que reflejar la realidad al afirmar que ante la inflación remarcaba los precios, se desató una competencia nacional de rasgadura de vestiduras. La campana de largada estuvo a cargo de una persona varias veces procesada por corrupción y cuyo patrimonio debería ser un escándalo nacional, así como el de sus secretarios, choferes y jardineros, entre otros, y que hoy ejerce el cargo de vicepresidenta de la Nación. Luego se sumó la mano de obra boba pero no menos cómplice de la crisis económica y laboral que padecemos: el sindicalismo de la CTA. Por último, completa esta comparsa de gente que vive de los que producen el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, que habría ordenado no realizar más compras a La Anónima, un supermercado que tiene presencia y actividad en nuestra Patagonia desde 1908 y emplea a más de 11.500 trabajadores.

Hasta aquí, el cinismo, aquellos que mienten de forma impúdica, que viven deshonrosamente y ya nada les da vergüenza. Pero lo que más duele es ver la hipocresía de una parte del periodismo, aquel que sí sabe dónde está la gravedad de las cosas y sin embargo se enreda en la interpretación de los músicos del Titanic.

Santiago Lucero Torres

lucerotorressantiago@gmail.com

Vacunas vencidas

No es novedad señalar que los efectos de la pandemia se extenderán por varios años y que existen historias particulares dramáticas y poco conocidas. Creo que mis padres –que superan largamente los 90 años– siguen vivos por el enorme esfuerzo de mi hermana, que atiende sus necesidades sin abandonar su profesión ni a sus dos hijos pequeños. Mi mamá está postrada y luego de intensas gestiones se logró que se programara su vacunación domiciliaria para el miércoles pasado. Concurrió personal del Ministerio de Salud en la fecha convenida, y la sorpresa fue que pretendían vacunarla con un lote vencido el 30/4/2022, número 210584, prorrogado por la Anmat hasta el 30/6/2022, de la firma AstraZeneca. Luego de algunos cabildeos tomamos la decisión de no vacunar a mi madre y solicitar su reprogramación, ya que nos preguntamos si alguien puede confiar en la exhibición de una disposición de la Anmat y si se puede en un país serio vacunar a una persona de 93 años con una dosis vencida. ¿Importa la salud de nuestros ancianos? La Argentina actual ya agota.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

Lenguaje inclusivo

Felicito a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por su coherencia en la defensa, no solo de la presencialidad educativa –base de toda enseñanza eficaz– , sino en el uso correcto de nuestra lengua oficial, el español. Parece mentira que se deba defender al español en las aulas, y que, en vez de ocuparnos de que el alumnado domine y disfrute la inmensa riqueza de nuestra lengua (esencial para la cultura general y la inserción social y laboral), los docentes deban ser compelidos a respetar las reglas del idioma, como si no fuese ello una condición sine qua non para transmitir conocimientos. La flagrante constatación de que esa jerigonza llamada “lenguaje inclusivo” se ha convertido en una barrera que dificulta la lectoescritura llega a buen tiempo; en especial, luego del lapsus pandémico que tanto daño ha hecho al proceso de aprendizaje. Sin sustento lingüístico alguno (más que el de imponerse verticalmente), la jerigonza se ha puesto de moda como código de un progresismo farolero y ramplón, que impone al hablante la “obligación” de no parecer un troglodita si no utiliza un “todes”, o no apela a “unxs” (impronunciable), o no se refiere a “les artistes” ( ¡eso es francés!).

Más allá de cualquier utopía lingüística en que se desee creer, la defensa real de los derechos y las identidades de género no se hace desde palabritas mágicas, sino con políticas de Estado activas y cuantificables que incluyan a la sociedad toda.

Ezequiel Martín Barakat

DNI 21.460.356

El espacio público

Con motivo de la pandemia se les habilitó a muchos restaurantes y confiterías media calzada de la calle para que instalaran sus mesas y evitar el uso del espacio interior del local. Le consulto al señor Rodríguez Larreta: ¿esa medida llegó para quedarse? Existen varios problemas, puede ocurrir un accidente con un vehículo que arrase ese espacio; los consorcistas de los primeros pisos de los edificios en los cuales funciona el negocio se ven afectados por los techados que han hecho en la vereda y la calzada, degradando el valor de sus propiedades y la estética visible de sus ventanas y balcones; además de los olores, el griterío de los comensales, etc. A esto se suman aparatos de calefacción a veces de dudoso funcionamiento y una nueva restricción del espacio para el tránsito y el estacionamiento automotor. En algunos casos, hasta se han realizado instalaciones fijas de cemento o madera, pisos sobre el asfalto, etc,, es decir, parece que piensan quedarse con el espacio público bastante tiempo.

Señor Rodríguez Larreta, ya estamos hastiados de solventar con nuestros impuestos a restaurantes que en no pocas oportunidades evaden con total impunidad sus impuestos, emitiendo papeluchos que imitan facturas legales, sin existir controles ni de su parte ni de la AFIP. Desearíamos saber la fecha en la cual se volverá a una normalidad, dejando de invocar a la pandemia como argumento remanido para justificar la ineficiencia en el ámbito privado y estatal.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

En la Red Facebook

¿Quién inventó el lenguaje inclusivo?

“Alguno que no trabaja ni estudia y tiene tiempo de sobra para esta incoherencia”- César Capraro

“Lenguaje inclusivo es saber lenguaje de señas”-Carmen Ramon

“Nunca hablamos bien el castellano, y ahora, con el lenguaje inclusivo, peor”- Ana Ledwij