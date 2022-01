“Venga a gobernar”, dos caras, Marcos Aguinis

“Venga a gobernar”

“Venga a gobernar la Argentina”. Abro el diario y leo que en un encuentro casual que tuvieron turistas argentinos en el puerto de Punta del Este con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, luego de felicitarlo le pidieron sacarse una foto y le dijeron: " Venga a gobernar la Argentina”. Dicen que el inconsciente habla en los chistes cortos, en los sueños y en los actos fallidos. Me pregunto qué hay detrás de este pedido simbólico. Lo primero que me surge es la necesidad que tenemos los argentinos de estar dirigidos por personas de vida normal, así como el presidente Lacalle Pou, un hombre de familia a quien se lo vio caminando por las calles del balneario de la mano con su mujer, Lorena Ponce de León. Hace no tanto tiempo los uruguayos nos miraban con cierta envidia, ya que la Argentina era un país que progresaba, sus habitantes invertían e iban para adelante. Los argentinos éramos referentes en el país vecino. Hoy Uruguay se ha transformado en uno de los 10 mejores países del mundo para vivir después de jubilarse, mientras sus habitantes ven a nuestro país como una novela sin fin donde todos los días hay un nuevo suceso de decadencia que pasa sin consecuencias. La Argentina es grande y presenta otra complejidad, pero quizás nos iría mucho mejor copiando la normalidad del país vecino, donde han cambiado los gobiernos, pasando desde Mujica a Lacalle Pou, pero las instituciones se han respetado. Cómo te extraño, Argentina .

Clara Díaz Bobillo

Dos caras

Gustavo Booth, representante del Ejército en el Instituto de Ayuda Financiera, renunció a su puesto en el organismo y cuestionó al presidente del ente, designado por Taiana. El ministro aceptó la dimisión, pero consideró “improcedentes” e “injuriosas” sus expresiones.

Admirable que haya sido tan protocolar Taiana, cuando ni él ni el Presidente nada dijeron acerca de los calificativos que el ministro de Justicia empleó para referirse a los jueces de la Corte Suprema.

Solo se trata de impunidad y complicidad. Dos caras de la misma moneda.

María Isabel Di Biasi

Marcos Aguinis

Solamente un escritor del volumen intelectual y la pluma excepcional de Marcos Aguinis ha podido resumir tan magistralmente el pensamiento de Adam Smith como lo ha hecho en estos días en las columnas de la nacion. Así, se refiere al célebre pensador escocés al subrayar la “visión profética” de “un obsesivo investigador de la ética” en el marco de sus “inquietudes humanísticas”.

Desafortunadamente no son pocos los economistas que ignoran la preocupación y ocupación primordial de Smith por los principios morales. Su primera obra de 1759 se titula Teoría de los sentimientos morales, sobre la que edifica todo su esqueleto conceptual, que luego aplica a la economía y que tan bien destaca Aguinis en relación con aquel profesor que dejó enseñanzas suculentas sobre la libertad, de donde surge el valor de mayor envergadura: el respeto irrestricto de cada cual a los proyectos de vida de otros.

Me halaga que en este contexto Marcos mencionara allí mi nombre, que hace tiempo haya prologado uno de mis libros titulado Cavilaciones de un liberal y que ahora hayamos intercambiado ideas en un mano a mano por Zoom que se encuentra en YouTube sobre el nefasto nacionalismo, precisamente el tema reiteradamente refutado por Adam Smith en su vertiente mercantilista.

Alberto Benegas Lynch (h.)

Lejos de la realidad

“La fuerza de la ideología totalitaria se apoya en la capacidad de separar a las masas de la realidad”. No recuerdo la autoría de esta frase, pero me pareció adecuada para tratar de interpretar otra pronunciada por el presidente Fernández: “Esperemos que esta senda descendente de la inflación se sostenga”, señaló, al tiempo que se conocía que cerramos 2021 con un 50,9% de crecimiento general de precios al consumidor.

¿Tiene esta frase una intención de disociarnos de la realidad o será que quienes nos gobiernan han entrado en una etapa de negación de la misma?

Luis María Troncoso

Ballet en el Colón

Asistí a una de las últimas funciones del ballet mixto del Teatro Colón. Sin información previa, fue realizada con música grabada a altísimo volumen. Somos muchos los que, de haberlo sabido, no hubiésemos pagado una entrada tan cara para ver y oír un espectáculo tan lamentable. Por otro lado, con mucha gente del público usando sus celulares y sin acomodadores que controlen tan molesta actitud, ya que al comenzar la función desaparecen y la sala queda sin control. Por varias razones más, considero que esta es la peor dirección del Teatro Colón de los últimos 50 años.

Ana María Cao

Urgencias eléctricas

El día 12 de enero, aproximadamente a las 10, quedamos sin suministro eléctrico en una zona de la localidad de Ciudadela Sur. Desde ese momento se comenzó con una cadena cinco reclamos a la prestadora del servicio y uno al ENRE. Luego advertí que un cable desnudo se encontraba enrollado en la columna metálica de la luminaria municipal. Frente a este escenario llamé nuevamente a Edenor, para informar de esta situación de grave peligro. Me atendió un operador inexperto, sin capacidad para resolver, que me dio un número de reclamo y con suma naturalidad me solicitó quedarme en línea para una encuesta de satisfacción. Pasadas siete horas de angustiosa espera se apersonó una cuadrilla de la empresa para reconectar los cables caídos. Lamentablemente alimentos e insulinas tomaron la temperatura ambiente y tuvieron que ser desechados por la pérdida de cadena de frío. Ante estas situaciones críticas donde hay riesgo de vida, ¿se puede permitir tamaña negligencia, impericia e inoperancia en la gestión de urgencias?

José María Bruzzone

