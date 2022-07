Vergonzoso, adicción al dólar, derechos

Vergonzoso

La UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López en la causa de la obra pública, aduciendo la supuesta falta de pruebas en su contra. Esto es una comprobación irrefutable del sectarismo que profesa el oficialismo, que cree que “los propios” no son justiciables, apañando vergonzosamente a los “del mismo palo”. ¿O creen que los bolsos que revoleaba José López esa noche en el convento estaban llenos de especiales de milanesa?

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Adicción al dólar

En su última aparición la vicepresidente Cristina Fernández acusa a los empresarios de ser adictos a los dólares y sobre todo cuando hay restricciones para poder comprarlos, tratando ellos de generar desestabilización. Me pregunto cuando el exgobernador Néstor Kirchner sacaba las regalías petroleras del país, en La Rosadita contaban dólares los hijos de Báez y cuando hay más de 4 millones de dólares a nombre de su hija Florencia en una caja de seguridad, ¿esto cómo se llama? ¿Inversión a futuro?

Como siempre la culpa la tiene el otro; la paja en el ojo ajeno y no la viga en el de uno.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Derechos

Dijo la ministra Batakis: “El derecho de viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de los puestos de trabajo”. ¿No será que uno y el otro se dinamizan entre sí? ¿Qué más claro que eso? A los gobiernos autoritarios les seduce encerrar a las personas: el Muro de Berlín, los balseros de Cuba, y acá a la vuelta, los encierros en la provincia de Gildo Insfrán o la prolongada inmovilización del país en la pandemia... ¿Por qué tenemos que discutir ideas ignominiosas?

Nicasio Gianfelici

DNI 6.594.217

Psicopatía

Muchos, incluso políticos, están desconcertados con lo que serían los verdaderos objetivos de ciertos gobernantes actuales y se elaboran variadas conjeturas. Hace unos años tuvimos en Buenos Aires la visita de un notable psiquiatra norteamericano, Michael Stone, con quien compartimos un curso internacional sobre personalidades borderline y psicopáticas. Es considerado una figura principal en este tema. Su libro Índice de maldad es paradigmático. Esas enseñanzas pueden servirnos ahora mismo. Con él vimos que las mencionadas personalidades, carentes de la capacidad de sentir la culpa como tal y por ende de vivir un arrepentimiento, son “daltónicos morales” y de un alto narcisismo patológico. Con ellos la única relación posible sin salir dañado es no tenerla. Si llegan a posiciones de poder, suelen estar empapados por una fuerza ineludible: la de hacer el mal, incluso con crueldad. En situaciones extremas producen un eco terrible como aquel que Camus nos representa en el final de su obra de teatro Calígula: ya se oyen las voces de los que vienen a matarlo y el emperador, solo, plantado frente a un espejo, señalando con la mano grita: “¡Es por ti que estoy lleno de odio!”.

Eduardo J. Padilla Quirno

Médico psiquiatra

CI 59.376.210

Cepa Batakis

“Que entiendan los mercados que vamos a bajar el déficit fiscal”, dijo Alberto. Y agregó: “El dólar tiene un valor adecuado”. Qué coincidencia, en agosto de 2019, cuando el dólar se “disparó” a 60 por la falta de confianza hacia los candidatos de este gobierno, dijo lo mismo, que el dólar a 60 estaba bien. Se ve que entiende mucho de la materia. Igual que su amigo, quien adivinó que el Covid era solo una gripecita, y así quedamos.

Agárrense fuerte que viene la cepa Batakis, y no hay vacuna contra ella.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Otro parche

El Congreso sancionó la modificación de la ley de monotributo, y la presenta como un hecho trascendente que beneficiará a millones de contribuyentes. Falso. Solo ha modificado los importes de ingresos anuales para cada categoría, que pronto quedarán desactualizados por efecto del proceso inflacionario. La categoría A de las escalas del monotributo ha sido fijada en $748.382.07 anuales. Nadie explica el cómo ni el porqué de esa cifra, equivalente a $ 62.365.17 mensuales. Los aumentos porcentuales que se aplican para pasar de una categoría a otra varían de forma disparatada, de A a B: 49%, sucesivamente 40%, 20%, 18% 25%, 20% 24%, 12%, 12%, 15% y 11%. ¿Cómo lo explican? Algunos monotributistas (¿por qué no todos?) dejarán de pagar el componente impositivo, que será de $288 y de $ 555. Para el primer caso equivale a un café con una medialuna; en el segundo a un café con dos medialunas, en ambos casos por mes, y en el supuesto de que la inflación no meta la cola. No existe prueba alguna de tipo científico, técnico o profesional que afirme categóricamente que las ventas o resultados de cualquier tipo de emprendimiento comercial tengan relación directa con los metros cuadrados utilizados, energía consumida, alquileres pagados o precio unitario máximo para venta de cosas muebles. Sobre estos ítems los legisladores no hacen comentarios. Cabe recordar que cuando la ley de monotributo se sancionó en 1998, la AFIP la promocionaba como “las sencillas normas” que hacían prescindir de contador. Hoy el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, con respecto al monotributo, ofrece permanentes jornadas de capacitación y actualización, más cuadernos profesionales de 250 páginas. Estos aspectos, entre muchos otros de nuestro sistema impositivo, son el resultado de legisladores que nunca han trabajado y desconocen lo que sucede fuera de la burbuja en que viven. Otro parche que no soluciona nada.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Sin rosas

Soy una amante de las rosas, y cada día cuando circulaba por Libertador admiraba las rosas iceberg siempre en flor en la quinta presidencial. Hasta ayer, que fueron sacadas. ¡Qué tristeza! Nos han privado de belleza y alegría.

Marta Rudin

DNI 3.296.508

En la Red Facebook

El Papa dijo que Cuba “es un símbolo” y sostuvo: “Con Raúl Castro tengo una relación humana”

“¡Dígale que libere a Cuba! No más presos ni muertos. Democracia y voto!”- Betty Zárate

“Con Raúl... ¿y los cubanos qué?”-Sol lallana

“Ser generoso no solo en palabras, sino también en hechos engrandece a la persona del Papa, que comprende más allá de las ideas. Es gratificante ser misericordioso con todos” - Nelly Reyes