Vergüenza, escuelas cerradas y Procurador General

Vergüenza

Dice una diputada oficialista que le dan vergüenza sus ingresos porque son los más bajos de la región. Esos ingresos superan mensualmente en quince veces los de un jubilado con más de treinta años de aportes. Habría que señalarle a la diputada que ella es votante de la ley que más ha perjudicado a los jubilados en los últimos años, pero se ufana de percibir 40% de aumento, mientras al jubilado le dieron 12%. Si su sueldo le da vergüenza a muchos de nosotros nos indignan sus declaraciones. Como le dijo el rey de España al dictador Chávez: “Por qué no te callas”.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Escuelas cerradas

Transito diariamente por distintas calles del AMBA (conurbano y CABA), y es doloroso observar que lo único que permanece cerrado son las escuelas. Todo tipo de comercio, de cualquier rubro y actividad, atiende normalmente, sin ningún protocolo o con muy pocos. También se ve una gran cantidad de manteros, que intentan desde la absoluta informalidad conseguir lo mínimo para tener un plato de alimento. La educación se ha convertido en un lamentable campo de batalla entre dos facciones, con los alumnos como únicos perjudicados. Más allá de los loables esfuerzos de Padres Organizados, los alumnos no tienen gremio que los defienda y su ausencia en las aulas no genera consecuencias económicas mediatas para nadie. ¿Es posible tanta hipocresía de parte de quienes sostienen el cierre de las escuelas? O quizás no transitan nunca las atestadas calles del AMBA y no puedan advertir que lo único cerrado son las escuelas.

Emilio Cristian Mattera

DNI 20.568.861

Procurador general

La reforma del nuevo Código Procesal Penal define la adopción del sistema acusatorio en la Justicia Federal basado en la oralidad (con procesos más rápidos, sencillos y transparentes), poniendo al procurador general de la Nación como formulador del diseño de la política criminal del país.

La sola mención del rol que tendrá en la investigación de una causa nos pone frente a un verdadero cambio (trascendental, sin dudas), ya no será el juez, como sucedía hasta hoy quien lleve la instrucción y le pida o dé intervención al fiscal, sino que será este el encargado de la instrucción. La importancia de sus nuevas funciones echarían por tierra cualquier alegato que pretendiera acomodar la vigencia de su mandato a la del gobierno de turno, o más aún, alterar la mayoría especial agravada para su designación como procurador o para su destitución. Ese es el cambio que el Gobierno pretende hacer en el proyecto de ley presentado (y aprobado en el Senado) y que quienes lo apoyaron desde el inicio –Massa, Parrilli y varios más– deberán explicarle a la ciudadanía por qué piensan “que no es necesaria una mayoría calificada para destituir o designar al jefe de los fiscales”, justo ahora que su figura cobra inusitada importancia.

Así, sin vueltas, el periodismo debería exponerlos ante la TV y las radios, no para cuestionar el buen uso de sus barbijos sino para “bajar máscaras”.

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

El 4 de junio de 1943

Quisiéramos desmentir algunas afirmaciones vertidas en el artículo titulado “El gobierno militar que incubó al peronismo”, del autor Pablo Mendelevich. El movimiento del 4 de junio no fue gestado por el general Perón como se sugiere, ni apoyado por el general Ramírez; fue realizado por un grupo de militares y al frente de ellos iba el general Rawson, tanto Perón como Farrell nunca participaron del movimiento revolucionario, a ellos no se los menciona en la lista de coroneles y generales que participaron del movimiento. Perón en ese momento ostentaba el grado de teniente coronel, así que mal pudo haber liderado el movimiento. El almirante Saba Sueyro era vicepresidente de Ramírez, lamentablemente fallece de cáncer un mes después de la Revolución. Luego de dos meses de luto, Pedro Pablo Ramírez nombra vicepresidente a Edelmiro J. Farrell, quien hasta ese momento era director de la Secretaría de Guerra, al quedar ese cargo vacante, Ramírez le propone al coronel Ernesto Ramírez, gobernador de Entre Ríos, su hermano, ocupar el cargo, pero este no acepta. Es por esta razón que Ramírez propone el cargo vacante a un oficial recién llegado de Italia, el teniente coronel Perón, quien aparece de esta manera en la escena pública cuando es nombrado por el general Ramírez en la Secretaría de Guerra. En noviembre del mismo año Perón pide la renuncia como Secretario de Guerra y es nombrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Es allí donde este muestra sus verdaderas intenciones, su real interés, el cual era acceder a los archivos secretos de esa Secretaría. La Revolución se hizo debido al momento de corrupción política que vivía el país (fraude eleccionario que se avecinaba y que todos los medios publicaban). Luego de la Revolución el Ejército pidió a Ramírez –quien había estado preso debido a su negativa de participar en la Revolución– que asumiera la presidencia, pero él aceptó con la única condición de que a los tres meses se llamara a elecciones, cosa que nunca ocurrió debido a los hechos que luego se sucedieron. Lamentablemente nuestro abuelo no quiso escribir su historia, siempre dijo que para él había sido un acto de servicio –tanto fue así que nunca cobró la jubilación de presidente–. Muchos artículos o documentales han torcido la veracidad de la historia, buscando apoyar sus ideas políticas o partidarias. La historia ocurrió de una sola manera. Se puede al estudiarla estar de acuerdo o no, pero siempre desde la verdad.

María Inés O. Amoedo Ramírez

DNI 4.257.348

Maríana Inés Ramírez

DNI 22.794.577

Horarios

A las autoridades sanitarias les sugiero conversar con comerciantes y empresarios sobre la factibilidad de establecer ingresos y egresos escalonados. Que la mitad de los empleados entren una hora más tarde y salgan una hora después. Aliviarían la concentración de usuarios de los medios públicos de transporte. Es una medida fácil de implementar y seguramente efectiva.

Armando Raúl Pilotti

DNI 5.495.302

En la Red Facebook

Rosario: hace 9 meses que están varados en el aeropuerto 32 respiradores que donó Messi

“Qué vergüenza, pura burocracia, habiendo tanta necesidad para usarlos”- Alejandra Cassin

“Esto no lo puedo creer... ya deberían estar presos los responsables de semejante barbaridad”- Adriana Vertanessian

