Vergüenza, gestos contra EE.UU., Ucrania y Rusia

Vergüenza

Para muestra basta un botón, y nos estamos acostumbrando a tener ejemplos todos los días. El más reciente, el presidente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos cacheteando a una empleada como un machista matón de barrio y justificando su comportamiento por una discapacidad, ya que era imposible negar el contexto. Quisiera gritarle al mundo que somos muchos los argentinos trabajadores y respetuosos, que honramos nuestras deudas y pagamos impuestos que desgraciadamente permiten que personajes siniestros se enquisten en el poder desprestigiando a nuestra nación.

Me siento llena de vergüenza e impotencia.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Gestos contra EE.UU.

El presidente de la Nación ha realizado el que espero entre a la historia como un triste viaje de mendicante de favores, sin ton ni son, solo tratando de ganar inconvenientes simpatías y ofendiendo a quienes nos estiman y buscan ayudarnos. Todo esto ha sido seriamente analizado y comentado por los mejores periodistas de la nacion, poniendo de manifiesto todas esas incongruencias y falsas expectativas. Pero no he encontrado que se hayan recordado otros nefastos y ofensivos actos durante la “década ganada”, por ejemplo, el contraacto llevado a cabo en Mar del Plata por el entonces presidente Néstor Kirchner en complicidad y para satisfacer al dictador Hugo Chávez, agraviando al invitado presidente de los Estados Unidos. O la violación del correo diplomático, al romper los sellos de seguridad a bordo de un avión militar, también de los Estados Unidos.

Ha de ser difícil para las autoridades de ese país considerarnos una nación amiga a la cual ayudar.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Ucrania y Rusia

Algunas consideraciones sobre la réplica del lector Víctor Zajdenberg a la carta del escritor Gustavo Sterczek. Me da la impresión de que Zajdenberg confunde conceptos. Cuando se enfrentaron la URSS y EE.UU. en Cuba (1962) Kennedy no era el agresor y defendió los intereses de su patria, fijando una línea roja a Khruschev, quien no se atrevió a cruzarla. Putin exige una garantía de seguridad habiendo invadido Ucrania, ocupando Crimea y parte de Donbas, incumpliendo así el Memorándum de Budapest, firmado por Rusia el 5/12/1994, de respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de su desarme nuclear. Y hoy día la pobre Rusia se encuentra rodeada por los nuevos integrantes de la OTAN, afiliados voluntariamente para asegurar su libertad, los mismos que anteriormente fueron forzados a integrar el Pacto de Varsovia por la URSS. Me da la impresión de que hay alguna diferencia entre las actitudes de Castro y el ministro Dmytro Kuleba, si es que cabe alguna comparación. Pero la frutilla del postre que nos ofrece Zajdenberg, haciendo gala de sus conocimientos de la historia ucraniana, al señalar como genocida al líder de los cosacos Bohdan Khmelnytskyi –dicho sea de paso, contemporáneo de Cromwell, con quien mantenía una relación epistolar–, que liberó su pueblo de la esclavitud de la corona polaca y fundó en el medievo un verdadero Estado democrático.

Oleh Jachno

DNI 10.7656.956

Jones Huala

Quisiera informarle el embajador de la Argentina en Chile que el condenado Jones Huala no es argentino, según él mismo confiesa, desconociendo nuestra soberanía territorial, nuestra bandera y nuestra Constitución. En consecuencia, toda su explicación es nula de toda nulidad. Evidentemente su ideología le impide ver las cosas con claridad.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Un año sin Menem

No puedo dejar de referirme a Carlos Menem. No puedo dejar de referirme a él, porque pese a sus errores, fue un estadista. ¿Qué es un estadista si no aquel que comprende el sentir de su pueblo y lo traspola a los rigores de la administración estatal, sin dejar de lado los temas estratégicos? A un año de su partida, quisiera recordarlo como un hombre sencillo, con un destino de grandeza inimaginable. Su encuentro con el poder parecía predestinado en el marco de un camino plagado de adversidades. Su origen caudillesco, la cárcel en tiempos de dictadura, el desafío al aparato justicialista bonaerense en 1988, la prueba de fuego al domar la hiperinflación, el impulso del “sueño argentino” son quizás algunos de los elementos característicos de un hombre que marcó a fuego una época de nuestra nación. Un pueblo feliz en el marco de la unidad nacional y la buena administración general fueron, en resumidas cuentas, los logros del riojano. Éxitos cuyo vitoreo fue tal que traspasó las fronteras patrias para encontrar cobijo en todos los Estados que aquel riojano pisó en su carácter de presidente de la Nación.

La historia consagra en podio a quienes hicieron de su tiempo terrenal algo trascendente. Aquellos que dejan de lado una eventual vida de disfrute a cambio del logro de objetivos concernientes al bien común de seguro merecen reconocimiento eterno por parte de ese pueblo al que sirvieron. Menem lo hizo.

Facundo Torres

facundo.torres@outlook.com

Fe de vida

A fin de febrero los jubilados tendrán que volver a hacer el trámite de “fe de vida”. Mantenemos un Estado con una cantidad de empleados descomunal y vivimos en una época en que la tecnología acelera cualquier tarea. ¿Es posible que sometamos a quienes trabajaron toda su vida a tener que demostrar que viven? ¿En qué clase de sociedad nos convertimos? Me asusta que en un gobierno que se llena la boca diciendo que se preocupa por la gente no haya nadie que se dé cuenta de que muchos de los que tienen que hacer este trámite están postrados, otros tienen dificultades de movimiento u otros problemas. Todos los demás tienen derecho a disfrutar de su retiro sin tener que hacerse cargo de lo que no saben hacer los funcionarios de turno.

María Emilia Molfino

DNI 14.951.558

En la red Facebook

El acuerdo con el FMI y los legisladores del oficialismo

“Por Dios, bajen la inflación, pulveriza los salarios, los Precios Cuidados casi no están en los súper”- Pablo Moschen

“Quiere opinar (Cristina) cuando esté el hecho consumado, seguir con la demolición del gobierno que ella misma eligió e hizo elegir”- Guillermo Pigmento