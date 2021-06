Vergüenza, la palabra devaluada e ideología vs salud

Vergüenza

Soy jujeño, nacido en una familia humilde en las montañas, orgullosamente argentino y descendiente de incas. Toda una vida de esfuerzo para salir a flote, actualmente trabajo en el campo, en Buenos Aires. Me sorprendió una vez más nuestro presidente, no porque diga quién salió de la selva o quién salió de los indios, sino porque se siente mejor por descender de los barcos. En América, en la Argentina, nadie es mejor que otros por sus orígenes, sí por sus méritos y por sus acciones, por su honradez, su trabajo, sus principios y su palabra… Y en esto, el señor presidente nos ha defraudado.

Julio Soraire

La palabra devaluada

La Argentina tiene devaluada la moneda desde hace mucho tiempo. Y también tiene devaluada la palabra. La devaluación monetaria se basa, en parte, en la falta de confianza hacia los gobiernos y sus políticas económicas. La palabra está devaluada cuando alguien en quien todos debemos confiar hoy dice una cosa y mañana, otra. Cada año el Poder Ejecutivo fija metas fiscales, planea la distribución del gasto y estima la inflación a futuro. Y cada año esa estimación se queda corta, muy corta. Con la palabra presidencial pasa lo mismo. Una cosa es lo que dice en campaña y otra lo que hace cuando gana. Una cosa es pedir “no hacer política con la pandemia” y otra lanzar diatribas contra las jurisdicciones opositoras para culparlas de los contagios. Una cosa es llenarse la boca con la unidad latinoamericana y otra enrostrarles a pueblos hermanos su pasado indígena y selvático. La devaluación de la palabra es peor que la devaluación de la moneda. Porque si no creemos en la palabra del otro, este, nuestro pequeño mundo, se hace mucho, pero mucho más hostil de lo que hasta ahora es.

Ricardo Fuentes

Ideología vs salud

En marzo, mi padre, de 89 años, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik y a los 21 días le correspondía la segunda, pero el Gobierno decidió postergar estas aplicaciones. La semana pasada recibimos la notificación para que el 5/6 se presentara en la “posta” vacunatoria de UTPacheco para vacunarse. Fuimos a la hora indicada, pero me dijeron que fue citado “erróneamente”, que solo estaban aplicando primeras dosis. La alegría con la que fuimos se transformó en tristeza, pero luego, al recordar a los Zannini, los Moyano, las Puritas y jóvenes militantes vacunados vip, me embargaron una profunda indignación e impotencia. Mi padre, actualmente, se encuentra con internación domiciliaria, pero tendrá que seguir esperando y con la incertidumbre de no saber las consecuencias de no haber recibido la segunda dosis en los tiempos indicados por el laboratorio.

Presidente Fernández, gobernador Kicillof, ustedes priorizaron la ideología por encima de la salud, por eso no tenemos la cantidad y variedad de vacunas como la mayoría de los países del mundo, y prefirieron politizar el plan de vacunación por encima de la vida de los argentinos. Las muertes evitables son responsabilidad directa de ustedes, y lamentablemente no sabemos cuántas más habrá, ya que a la fecha solo el 6,80% de la población recibió las dos dosis. Ojalá llegue el día que tengan que rendir cuentas por estas decisiones que ocasionan tanta angustia y muerte.

María Alejandra Rodríguez

Cariño a un juez

Las muestras de apoyo y de afecto recibidas hace unos días, y constantemente, por el juez federal de Mar del Plata doctor Alfredo López, quien valientemente dio lugar a un recurso de amparo presentado por un particular contra la ley del aborto, manifiestan públicamente que la gente común, las familias, saben que el juez López actuó totalmente de buena fe, ajustado a derecho, al haber dado lugar a la suspensión de la ley del aborto, sin ningún interés político ni personal, simplemente defendiendo con la justicia como bandera la Constitución nacional, que protege a los niños y niñas por nacer, y a sus madres, para que no sean víctimas del asesinato legal, libre y gratuito que se quiere imponer en nuestra nación. ¿Quién diría que hoy en día, cuando nuestra sociedad ha dejado de creer en la Justicia, tan vapuleada en los últimos tiempos, veríamos en la ciudad de Mar del Plata a un juez federal caminando tranquilamente por la calle, rodeado de hombres y mujeres, niños y niñas de todas las edades, que lo saludan, lo abrazan y le dan todo tipo de muestras de afecto, reconociéndole su valentía por defender a los niños y a las niñas por nacer, a sus madres, a la familia y al conjunto de la sociedad, cuando ello debió ser responsabilidad de la comunidad política? Pero esa comunidad política cedió a la presión de lobbies muy fuertes ideológica y económicamente, abandonando lo más preciado de una nación, que es su futuro, su descendencia.

Carlos Lionel Traboulsi

Secretario general Partido Cristiano Demócrata CABA

Dignidad de una dama

Todas las tardes, en la puerta del Banco Santander de Santa Fe y Coronel Díaz está sentadita una señora pidiendo una moneda. Lo hace mientras fabrica unos preciosos mueblecitos de madera para casitas de muñecas para vender. Me contó que aprendió a hacerlos leyendo el suplemento de un diario, y que tiene que seguir con la producción, porque los vendió todos y ya le quedaban solo dos. Esa señora, siempre prolija y arreglada, recibió una buena educación, tenía un buen pasar, vivió en el extranjero y sabe muchos idiomas; por circunstancias de la vida perdió todo y ahora vive en una pensión y tiene que pedir. Es un placer escucharla hablar sobre cualquier cosa, es muy culta, también escribe libros. Con sus años, vive de la caridad porque no le queda otra, pero también trabaja en lo que puede.

Con tantos jóvenes que están tirados por la calle sin hacer nada y todos los que viven de los planes sociales sin mover un dedo, qué ejemplo que nos brinda esta hermosa señora.

Cristina Casapiccola

