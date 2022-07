Viajes gratuitos, el último bastión, cambio de dólares

Viajes gratuitos

La Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires está haciendo circular un mail titulado “Viajes de fin de curso gratis para estudiantes del último año del secundario”. En su texto se invita a todo aquel estudiante que curse el último año a inscribirse en una página oficial ad hoc para poder acceder a un viaje gratuito (entre septiembre y noviembre) a algún destino de la provincia, por 4 días. El regalo –segunda edición del programa– incluye hotel, pasaje y comidas… Esto sería como si el capitán del Titanic invitara a todo el pasaje a tomar champagne gratis en la cubierta, mientras la nave está siendo tragada por las aguas del océano. ¡Que alguien me pellizque para ver si estoy despierto!

Gastón Maiztegui

El último bastión

Desde que Cristina Fernández de Kirchner ungió a Alberto A. Fernández como candidato a presidente, comenzó a manejar los tiempos políticos... Desde que la viuda de Kirchner bombardeó a Martín M. Guzmán y no vetó a Silvina A. Batakis, comenzó a manejar los tiempos económicos. Desde que la vicepresidenta propuso que los recursos de las organizaciones sociales pasen a los municipios o las gobernaciones, comenzó su intento de manejar los tiempos sociales... (se afirma que su plan es que la ayuda le sirva para recluirse en la provincia de Buenos Aires y refugiarse allí como candidata a senadora para 2023, manteniendo los fueros). Y desde que asumió, la vicepresidencia comenzó a manejar los tiempos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Basta recordar como hitos cómo manipuló a su antojo los tiempos de la Casa Rosada y a su elegido mandatario con “funcionarios que no funcionan” o “revoleando ministros”, y la partición del bloque oficialista en el Senado, para que Luis A. Juez no asuma su cargo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. A la “abogada exitosa” únicamente le falta tomar un solo poder del Estado (el Judicial) para manejar los tiempos de una autocracia. Su proyecto de ampliar a 25 miembros la Corte Suprema de Justicia va en ese mismo sentido. El Poder Judicial, y principalmente su cabeza, el máximo tribunal, personificado en su presidente, el doctor Horacio Rosatti, se alza así como el último bastión de la resistencia contra los atropellos cometidos por la vicepresidenta. Allí, por suerte y gracias a Dios, no podría “ir por todo” y no maneja aún los tiempos judiciales. Mientras tanto estamos entretenidos con distintos temas, pero después de la feria judicial, esa va a ser la pelea de fondo: Cristina Kirchner vs. Rosatti, de aquí hasta el 27 octubre de 2023. Clausewitz decía que todo conflicto se dirime, en definitiva, en un duelo. Por favor, ¡argentinos, despertemos!, que no nos distraigan con otros asuntos. O república o republiqueta.

Javier R. Casaubon

Cambio de dólares

Se informó ayer que el Gobierno, en su gula por la moneda norteamericana, permitirá que los turistas que arriben al país se trasladen al Banco Central para cambiar dólares a un precio superior al oficial. Nunca me imaginé que la estupidez llegara a tanto. El Banco Central… ¿no está informado que las Naciones Unidas (nada menos) dio instrucciones a sus empleados para que cambien sus dólares en el blue cuando visiten el país? Noticia verificada por varias oficinas informativas.

George W. Handley

Episodio en la UBA

Como egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, siento indignación y vergüenza ante el bochornoso episodio protagonizado por un grupo menor de estudiantes, que se presentan como militantes de La Cámpora, increpando al doctor Ricardo López Murphy. En modo “escrache " se dirigieron a él en forma grosera, esgrimiendo sus perimidos e inexactos argumentos, y le impidieron el acceso al espacio que se le había destinado para su disertación. El ámbito universitario, más que ningún otro, se nutre de diversidad y universalidad de opiniones, de debates múltiples. Por sus claustros, especialmente los de la UBA, pasaron y discurrieron personalidades de la cultura y de la política de distintas y hasta a veces cuestionadas posiciones ideológicas. Durante más de 200 años, además de graduarse 17 presidentes de la Nación y cinco premios Nobel, se escucharon las voces de científicos como Einstein, Juan Roederer; de políticos como Fidel Castro, por ejemplo. Recientemente en la UNLP se otorgaron premios y brindaron conferencias políticos e intelectuales muy cuestionados por su accionar en materia de derechos humanos. Y no olvidemos que un exvicepresidente con condena firme y prisión domiciliaria dictó cátedra en la UBA en forma virtual en mayo de 2021. Si bien todo esto puede resultar reprochable para muchos ciudadanos, debe primar la libertad de expresión y la posibilidad de que los estudiantes formen libremente su propia opinión al respecto. “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”, dice Antonio Machado. De ello deviene, incomprensible, la estrechez mental y el autoritarismo exhibido en este episodio. Nos remite a épocas oscuras que vivió el país, que así comenzaron y que pueden lamentablemente repetirse por este camino de sectarismo extremo.

Ana Capurro de Vedia

DNI 4.372.343

Subsidio al colectivo

El transporte colectivo subvencionado no deja de ser un brillante negocio de quien lo otorga y el que lo recibe. Observo desde hace algunos años que varios ómnibus de la misma línea circulan por la calle pegados unos tras otros, los primeros llenos y los de atrás semivacíos, con el agravante de que no se detienen ante las señas del pasajero que espera en la parada. Esto hace pensar que es para justificar su presencia o el kilometraje recorrido. Esta particular actitud, lamentablemente, no es controlada por el gobierno nacional ni el de CABA con su policía (además de por las muchas cámaras de seguridad instaladas). Si a la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, sinceramente le preocupan las subvenciones ya está avisada para investigar el meollo de la cuestión.

Juan José Varrone

