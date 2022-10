viáticos, subsidios injustos y educación deteriorada

escuchar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Viáticos

Es insólito que mientras los jubilados pagan impuesto a las ganancias (ignoro sobre qué ganancias), el ministro de Economía, Sergio Massa, otorgue una excepción al pago de ese impuesto sobre los viáticos que perciben los afiliados del gremio de camioneros. Es injusto que mientras algunos no lo pagan, los jubilados deban pagar ese impuesto.

Enrique Félix Bellande

efbellande@gmail.com

Subsidios injustos

Mientras en el Congreso se debate apresuradamente un nuevo presupuesto, entre los desequilibrios que se pretende votar existen los injustos subsidios que reciben las provincias en comparación con los del AMBA. Las tarifas que se pagan en el interior son entre 3 y 4 veces superiores a las de Capital y Gran Buenos Aires. Boletos de colectivo, electricidad, gas, agua, etcétera, son en gran parte responsables de que muchos habitantes de las provincias hayan resuelto venir a vivir al AMBA. Estas decisiones equivocadas de los gobiernos de las últimas dos décadas han acrecentado esta tendencia, que lo único que logra es acrecentar la cantidad de villas miseria y una acumulación de gente sin empleo. Es de desear que el próximo gobierno tenga presente este desatino y lo corrija.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Educación deteriorada

El presupuesto que el Estado nacional prevé para 2023 contempla una reducción del 15,5% en educación. ¿Cuál puede ser el resultado de este proyecto, que degradaría aún más la ya deteriorada educación de nuestro país, si los que lo discutirán no están dispuestos a recortar sus sueldos ni sus prebendas? De aprobarse esta reducción, los escolares de este país quedarán a la deriva entre los gremios de la educación y los políticos que viven en otra dimensión. Peligroso camino ha elegido este gobierno.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Contrabandistas

Es fácil imaginarse el terror que deben sentir los contrabandistas de los 14 contenedores detectados por la Aduana ante la amenaza proferida por Sergio Massa de meterlos presos. Todavía están presentes en la memoria sus denuncias, durante la campaña presidencial de 2015, contra la actual vicepresidenta y los militantes de La Cámpora y cómo viró en 2019, hasta llegar a asociarse a sus exdenunciados.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Autopercepción

Es noticia que la normativa de la Inspección General de Justicia exige hoy a las sociedades y otras organizaciones que sus directorios o comisiones directivas estén integrados en iguales cantidades por hombres y mujeres, situación que ha sido avalada por la Justicia e involucra a instituciones centenarias. Creo que, antes de intimar modificaciones a las actuales conformaciones de esos órganos directivos sobre la base de lo que indican los DNI de sus integrantes, se debería primero consultar a esos integrantes cómo se autoperciben efectivamente. Porque hoy por hoy, y de acuerdo con lo que prescribe el Código Civil y Comercial vigente, al género de una persona no lo determinan sus atributos naturales, sino la autopercepción que esa persona tenga de sí misma. Vale decir que, con nuestra legislación vigente, no es posible saber a priori si la integración de esos directorios o comisiones directivas es acorde con la ley, al menos hasta que sus miembros manifiesten expresamente cómo se autoperciben.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Cambio climático

He leído con gran sorpresa las declaraciones y acciones del jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Decir que hay que comer menos carne para disminuir el cambio climático demuestra una gran desinformación sobre este problema. Es imprescindible que un político que ocupa tan importante cargo y con aspiraciones a ser candidato a presidente se interiorice sobre el tema con los muchos científicos nacionales e internacionales que han trabajado sobre la cuestión. Y que demuestran que la ganadería no es parte del problema; por el contrario, es parte de la solución. Soy veterinario, trabajo en la producción ganadera desde hace 42 años y no puedo entender estas afirmaciones. Sepa, señor Horacio Rodríguez Larreta, que comete dos grandes errores. Uno es no asesorarse antes de opinar. El segundo, un gran error político. Hablar sin argumentos contra una de las principales producciones de nuestro país. Con esto se asegura que en el campo no lo votaremos.

Marcelo Rojas Panelo

rojaspmvet@gmail.com

¡Vamos, Argentina!

Comienzan las publicidades emotivas, aparecen las banderas, surgen los debates, los presagios, las cábalas. Entramos en un embudo mundialista que va aumentando su intensidad a medida que nos acercamos al silbato inicial. Messi junto a su banda de cracks nos inyecta una sobredosis de esperanza. Hemos perdido muchas cosas en estas últimas décadas; sin embargo, el deporte, y en particular el fútbol, nos dignifica, nos entusiasma, nos devuelve la capacidad de soñar. El grito de “¡vamos, Argentina!” conlleva mucho más que un deseo de ganar un Mundial. Estamos divididos y ofendidos; sin embargo, la selección argentina nos acerca, nos amiga, nos abraza, nos hace olvidarnos de todo ese mal que ya no sabemos ni cómo empezó. Y por 30 días ya no me importa tu color político, el de tu piel ni el de tu pañuelo, sos argentino/a, sentate a mi lado para alentar juntos a este país que tanto nos necesita. Vibramos, reímos, lloramos, nos consolamos, notamos que somos más parecidos de lo que pensábamos, y que cuando estamos juntos y remamos para el mismo lado, damos lo mejor de nosotros. Lo sabemos, y por eso es que queremos gritar mordiéndonos los dientes: “¡Vamos, Argentina!”. Aprovechemos este regalo que nos da el fútbol cada cuatro años para reconciliarnos y darnos cuenta de que somos todos parte del mismo equipo.

Juan Carlos Borchardt

DNI 26.932.949

EN LA RED

FACEBOOK

Axel Kicillof: “Cristina tiene todas las condiciones para ser presidenta”

“Que se presente, tiene todo el derecho, pero que se prepare para una paliza” - Gero Ambrogio

“Dios no lo permita, y la Justicia y los votantes tampoco” - María Rosa Anania

“El movimiento político que más años gobernó este país y nos dejó en este estado miserable” - Graciela Pastore

LA NACION