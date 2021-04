Vida vs relato, todo sin factura e infierno fiscal

Mendigar

En su carta, el lector Norberto González señala que buena parte de nuestra esperanza en llegar a vacunar medianamente bien a los argentinos en un tiempo prudencial dependerá de la “misericordia” de otros países que estén dispuestos a enviarnos excedentes de vacunas. Sí, así parece. Saldremos a pedir, comprar o a “cartonear” vacunas. No tendríamos que sorprendernos. Periódicamente salimos al mundo a pedir dinero para poder hacer marchar en forma vacilante nuestra economía. Dinero que nunca devolvemos de acuerdo con lo prometido. Hace poco tiempo, el vicepresidente de Brasil calificó a nuestro país de “eterno mendigo”. No, no es lindo. Pero...

Juan Carlos Distefano

jcd@sermax.com.ar

Vida vs. relato

Por fuentes periodísticas nos hemos enterado de que una asesora del señor presidente reinició conversaciones con Pfizer para la eventual compra de sus vacunas. Me gustaría preguntarle: ¿cuántos ciudadanos muertos, infectados, económicamente quebrados, alumnos ausentes y psicológicamente afectados hay que contabilizar, en las científicas métricas del Gobierno, para abandonar el cínico relato que promueven y decidan, comprando lo que hay que comprar, en favor de la vida de los argentinos?

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Todo sin factura

Decidí con mi pareja agregar un dormitorio más a la casa original, pedí presupuestos varios de materiales y mano de obra. Sería una habitación de 4x4 metros. Una vez que elegí los proveedores, fui a pagar... ninguno me mencionó algo sobre facturas en cuanto a materiales, aberturas y mano de obra. Todos sin factura. Imposible funcionar así. Porque aunque se les adelante el 100% del costo, no te garantizan la entrega… ¿por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana... Repito: ningún proveedor me mencionó emitir factura. Insólito.

José María Molina Nelson

DNI 7.599.798

Campaña

Oportuna y acertada carta de lector publicada por la nacion el 27 del actual sobre la machacona campaña oficial etiquetada “Reconstrucción argentina”. A su compás, hay un efecto inevitable: aparecen en la memoria, mal que les pese a los responsables de inspirarla o llevarla a cabo, los similares antojos políticos que rezumaba aquella consigna repetida desde el 24 de marzo de 1976: “Proceso de reorganización nacional”. En ambos casos, fantasías refundadoras, ayer y hoy, pretenden hacernos creer, repitiéndolo una y otra vez, que todo lo anterior debe ser desprestigiado y demolido, a la espera de la obra superior y eterna que la genialidad de los nuevos sabrá legarnos.

Federico Bedrune

DNI 4.841.807

Infierno fiscal

Pararon los colectivos, los aviones, ya no teníamos trenes, hay piquetes y traban a los camiones, no hay enseñanza ni cines ni espectáculos ni producción, cerraron negocios y la venta de combustible se reduce día a día como indicador del desastre actual. Paran las obras, las góndolas vacías, el Gobierno consiguió lo que quería, parar. Ya no se pagan todos los impuestos y cargas sociales porque no hay con qué hacerlo, pero tampoco habrá para los sueldos ni mercaderías para comprar. ¿Estoy teniendo una pesadilla? Ahora entiendo por qué dicen de la Argentina que es un “infierno fiscal” por sus obligaciones y cargas tributarias excesivas.

Ángel Luis Bigatti

DNI 7.916.585

Duplicar las divisas

El país requiere angustiosamente divisas. La agricultura las podría proveer en corto tiempo. ¿Cómo? Así: la agricultura argentina siembra 40 millones de hectáreas anuales. Si se eliminaran las retenciones se podría aumentar un 50% el área sembrada y aumentar la tecnología. Resultado: casi duplicación de exportaciones desde la agricultura. Como compensación al Estado por la eliminación de las retenciones, los productores estarían dispuestos a aceptar hacer anticipos extraordinarios de impuestos a las ganancias. Esta alternativa, además de proveer las preciadas divisas, incentiva al agricultor a aumentar área sembrada y tecnología, a la par que ahorra en “anticipos de impuestos a las ganancias” que utilizará seguramente al incrementar sus utilidades con esta propuesta.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Cosas de la inflación

Anteayer llevé a mi nieto a la escuela de fútbol a la que concurre. Ya comenzada la actividad, llegó un niño de 8 años lamiendo un chupetín recién comprado. El “profe”, le dijo: “Equipate y entrá”. A lo que el niño respondió: “¿Qué hago con el chupetín?”. “Ponelo en la mochila”, le indicó el profesor. “No, me va a ensuciar las otras cosas que tengo”, afirmó el chico. “Bueno, dejalo encima de la pared”, le respondió el profesor, refiriéndose a una pared bajita que circunda la cancha. “No, me lo van a agarrar las hormigas”, dijo el niño. “Bueno, tiralo”, le dijo el entrenador. “No, ¿está loco usted profe?”, dijo el niño, y agregó: “¡15 pesos me costó!”.

Cosas de la inflación.

Daniel E. Chávez

DNI 12.161.930

Calesita

Como muchos he podido observar y padecer que, al amparo de la pandemia, empresas de distintos rubros se esconden detrás de las limitaciones que impone el aislamiento para no atender telefónicamente los reclamos de sus clientes.

Como todos sabemos la calesita telefónica nunca nos puede llevar a ningún lado y el cliente gira eternamente mientras crece su factura de celular. A veces surte efecto un truco (este es el país de los trucos): digitar la opción “si desea adquirir nuestros servicios”. La Ley de Defensa del Consumidor N° 24240 sanciona estas conductas pero las leyes, como la calesita, tampoco llevan a ninguna parte.

Alberto García Solla

albertogarciasolla @gmail.com

En la Red Facebook

Alberto Fernández: “A los peronistas lo que nos interesa es el progreso social, combatir el hambre y la pobreza”

“Les está yendo bastante mal, han gobernado muchos años y cada vez dejaron más pobres en el país”-Silvia Mansilla

“Sí, por eso están haciendo quebrar las fuentes de trabajo para poder fabricar más pobres. Es justamente lo contrario de una política de reactivación, no es una solución dar subsidios y bolsones, es un paliativo”- Mary Villalba

