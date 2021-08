Visitas en Olivos, espejitos de colores, varada

Visitas en Olivos

El 14 de julio de 2020 por la noche hubo en la quinta presidencial de Olivos 11 personas presentes por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Mi madre fue internada por Covid el 13 de julio del mismo año y no pudimos, ni mis hermanos ni yo, acompañarla. La última vez que la había visto en persona fue en febrero de 2020, a raíz de un DNU firmado por el Presidente, por el cual no podíamos salir de casa y menos visitar familiares. Mi madre no pudo salir de la enfermedad y falleció el 18 de julio. No nos dejaron ni velarla ni enterrarla. Mis hermanos y sus nietos apenas pudimos ver una foto de su cajón cerrado. En el hospital a mi hermano no le dejaron reconocer el cuerpo. Sé –lamentablemente– que no somos la única familia que pasó por esta dolorosa situación. Me pregunto, ante tanta indignación que siento, si esto que sucedió en Olivos quedará impune.

Teresita Tuozzo

DNI 17.427.953

Espejitos de colores

Me ha tocado vivir muchas campañas políticas y ya me parece increíble que los distintos gobiernos pretendan entusiasmar a los votantes con espejitos de colores.

Los argentinos necesitamos ordenar la economía, bajar la inflación y el déficit fiscal, aumentar la producción y las exportaciones, atraer inversiones ofreciendo normas claras, generar trabajo genuino, vivir con lo nuestro, con seguridad y justicia, educar a nuestros hijos, tener acceso a una Justicia independiente y a una vivienda digna, cumplir la Constitución y las leyes. Como se puede ver, todos temas importantes y a resolver urgentemente. Ofrecer 24 y 30 cuotas a bolsillos flacos sin capacidad de compra es como darle pan a quien no tiene dientes.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Varada

Me desempeño como docente; quedé varada como “premio” a obtener una beca española para 30 docentes de Iberoamérica y Asia. La acepté cuando “le ganábamos al virus”, etc. Viajé a España en octubre de 2020 con visa de estudio y pasaje de regreso. El mundo continúa funcionando y el problema para regresar solo lo tenemos algunos; políticos, celebridades y futbolistas pueden continuar su carrera profesional y volver. La igualdad ante la ley deja de estar vigente, y a algunos argentinos nos toca ser “socios” en decisiones que se toman con una lapicera desde la comodidad de un escritorio, sabiendo que no serán alcanzados por las medidas que ellos mismos toman. Pedí volar con Aerolíneas Argentinas, “por las dudas”. Ni siquiera responden los mails. No soy millonaria. La mayoría de mis licencias son sin sueldo. Y continúo pagando todo lo que tengo que pagar en la Argentina

Ironías de la vida, se critica al que se fue y se le dice al joven que se quede, pero los que queremos volver somos el enemigo. Gobernantes: soy joven, quiero contribuir a mejorar mi país; si no lo notaron, estoy afuera; simplemente tengo que elegir quedarme. Siempre quise volver. Admito que, al vivir un año y medio en el exterior, sin miedo al robo, sin inflación y viendo gente sin tener que correr todo el día de un trabajo al otro, genera pereza volver. Mejor dicho, incrementa el deseo de que nosotros podamos vivir libres, sin miedo y con estabilidad.

Livia Litmanovich

DNI 30.168.963

¿Jueces militantes?

Comparto totalmente lo manifestado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional con relación a la propuesta del presidente Fernández sobre la duración temporal de los jueces. Lo más triste es que el tema haya sido introducido por quien no se cansa de recordar su condición de profesor de derecho. No me explico cómo no le da vergüenza evidenciar tamaño desapego a un principio tan básico de nuestro sistema republicano. Presumo que no lo hace por ignorancia, sino llevado por la mano de quienes buscan impunidad amparados por una Justicia militante. Tengo esperanza, sin embargo, en la vigencia del art. 29 de nuestra Constitución nacional, que declara nulos tales actos, atribuyendo a quienes los formulen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Federalismo

Sé que el tenor de esta carta podrá sorprender, pero estimo que la Argentina debe modificar lo más pronto posible la Constitución nacional. En el artículo 1 debe transformarse el sistema unitario, eliminando los tres poderes en cada provincia, por la simple razón que explicaba Rivadavia: el federalismo es imposible de pagar. Solamente los países más ricos, como Suiza, EE.UU. o Alemania, son federales. Hay que terminar de un plumazo con los señores feudales del interior. La otra reforma es crear un sistema parlamentario de gobierno, suprimiendo el actual presidencialismo. Lástima que nadie se va a animar a hacerlo.

Jorge Alberto Funes

DNI 5.077.354

Trágico

Policías sin poder de policía; funcionarios que no funcionan; legisladores que no legislan y una Justicia que no es justa. Escenario trágico. Así estamos.

Sebastián Eduardo Perasso

DNI 21.173.759

Sarlo y las Malvinas

Beatriz Sarlo acaba de afirmar con todas las letras en emisión televisiva que “las Malvinas son territorio británico”, y al ser preguntada acerca de si no temía a la reacción por semejante aserto, también con todas las letras contestó: “no me importa”. Sin perjuicio de lo polémico de semejante afirmación, aplaudimos la ejemplar actitud de la señora Sarlo de decir lo que realmente piensa en tema tan espinoso, no obstante al amplio y virulento rechazo que, seguramente sabe, le acarreará. Una bocanada de aire fresco en medio de tanta confusión, falta de coraje e hipocresía en el ambiente.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Las visitas a Olivos: un mal ejemplo

“Cuando estás cumpliendo el deber de primer mandatario tenés que honrar el cargo todo el tiempo, y más en la residencia presidencial”- Raúl Beltrán

“Es lamentable que este gobierno nunca dio un buen ejemplo, además de no cumplir con nada de lo que prometió en su campaña”- María Aebi

