Visitas esenciales, con el casete puesto, críticas a la OEA

Visitas esenciales

El tema de las entradas diarias a Olivos de personas allegadas a la pareja del Presidente es muy grave, por lo que representa. Nuevamente la casta política, y desde su más alto nivel, justamente el del Presidente, que nos encerró durante meses mientras quincenalmente nos hacía recomendaciones paternales con su dedo levantado, nos demuestra que siempre hace lo que le da la gana. Y luego nos miente con descaro con sus justificaciones, como las que intentó el jefe de Gabinete. Una mentira más de las tantas de este gobierno, como a las que nos someterá el relato oficial de aquí a las elecciones, y seguro más allá de ellas, como fue, es y será su costumbre de siempre. Mientras, los que dicen defender están cada vez peor.

Carlos Darmandrail

DNI 12.164.102

Con el casete puesto

En el reportaje en LN+ a la candidata a diputada nacional Tolosa Paz, realmente me llamó la atención que alguien que va a ser representante de los habitantes de la provincia de Buenos Aires tenga tan poca sensibilidad ante los graves problemas que estamos viviendo. En ningún momento pidió perdón por el pésimo manejo del Gobierno contra la pandemia, que nos llevó a ser uno de los peores países en ese tema, con más infectados y lamentablemente con más muertos. Hubiese querido escuchar algo sobre los millones de argentinos que estamos esperando la segunda dosis de la vacuna y se nos venció el plazo. Parece ser que estamos olvidados. Pero además del tema salud –lo peor hoy día–, faltó a la verdad cuando señaló que estaban viniendo inversiones, cuando es todo al revés, las empresas se van y el desempleo y la pobreza aumentan.

Señora, cuesta entender que viva la realidad argentina. Y da la impresión de que le pusieron un casete para que lo repita al pie de la letra. Así no nos puede representar.

Marcelo Hilario Rojas Panelo

DNI 10.650.453

Asombro

A raíz del sonado y lamentable caso Chano Charpentier, mas allá de los pormenores que se ventilarán en el desarrollo de la causa penal, y tratándose de un hecho propio de la función indelegable de los miembros de la fuerza policial que, prima facie, no constituye un exceso en el uso de la violencia, sino, por el contrario, en el cumplimiento del deber y la legítima defensa, el policía afectado, Facundo Amendolara, no es patrocinado legalmente por la fuerza en la que revista y tampoco por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, representado por el ministro del área, Sergio Berni, de gran trayectoria mediática y política y apodado Rambo. Para colmar mi asombro, el policía aceptó la propuesta para un apoyo legal ofrecida por Luis Chocobar, otro integrante de la policía que fue recientemente condenado en primera instancia por “exceso en el cumplimiento del deber” (no sabía que una virtud es condenable). El señor Chocobar, evidenciando dignidad y camaradería, ofreció el apoyo de la Fundación Luis Chocobar a su colega. La sociedad civil, la gente de a pie, presente junto a los servidores públicos, el gobierno provincial… ¡bien, gracias!

Roberto Conte

DNI 7.377.049

Críticas a la OEA

Las expresiones vertidas por el primer mandatario con respecto a lo que considera una intromisión de la OEA en asuntos internos de un país latinoamericano como si fuera un escuadrón de la Gendarmería dejan en claro el poco apego que posee sobre las instituciones nacionales e internacionales. Cualquier crítica a una organización de la cual la Argentina es miembro se la debe realizar a través de su representante con poder de voto en esa entidad, y no desde otro grupo político. Asimismo, no ejemplificar con una institución de seguridad nacional, con el prestigio que se merece, un acto externo de política internacional y en circunstancias que la Justicia se encuentra investigando. Por último, debe resguardar y proteger las instituciones de seguridad de nuestro país para que sus integrantes tengan la suficiente confianza en las autoridades gubernamentales para ejercer su función, ya que los gobiernos no perduran y las instituciones permanecen.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

Un camino distinto

Tengo 27 años y pido por favor que cada uno desde su lugar intente buscar el diálogo con el que piensa distinto. No entiendo por qué a nosotros, los jóvenes, nos dicen: “Son el futuro”. Yo quiero que la generación que viene antes se haga cargo y nos muestre el ejemplo. Si hay gente a la que le gusta provocar y generar violencia, no respondamos más y busquemos la forma más inteligente para generar consenso. Enséñennos que el camino para sacar a la Argentina adelante es con el diálogo, con valores, fuera de la “chicaneada” política. Si no es así, una vez que pase esta pandemia, muchísima gente se va a ir de acá a trabajar a otro lado y la pobreza seguirá aumentando.

Expreso esto porque quiero verdaderamente a mi país, y me hace mucho mal ver tanta corrupción.

Pedro Guevara

pedro.guevarala@gmail.com

Al mismo ritmo

Más allá de los resultados de las competencias, nuestros atletas presentes en Tokio 2020 decidieron festejar su participación y bailar al ritmo de la misma música. Invitaron especialmente a Messi. Admirable cómo expresaron su entusiasmo y compañerismo. Sin grietas. Al mismo ritmo. Sin conflictos y sin complicaciones, o superándolos. Es un placer verlos juntos. Justo lo que estamos deseando los argentinos. Perder o ganar no importa. Importan el esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina, el sacrificio, el juego limpio, el respeto, la amistad, la vocación de competir lealmente. Y nada de “la mano de Dios”. Son sus manos, sus piernas las que se expresan en las competencias.

Gracias, amigos representantes olímpicos argentinos. Más allá de los resultados, su vocación deportiva le hace muy bien a la Argentina. La patria los necesita.

M. Teresa Marcó del Pont

DNI 11.332.162

En la Red Facebook

El oficialismo puede lograr el control del Congreso si supera el 40%

“Preocupados por los votos que deben conseguir. Yo me voy a acordar muy bien de la vacunación vip, de los que ya no están y de la responsabilidad que les compete”- Graciela Riedel

“¡De mi parte no deberían renovar ninguna de las bancas que necesitan para su impunidad!”- Alejandro Nieto

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION