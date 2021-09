Vivir en Suiza, virus de la corona, el país de Alberdi

Vivir en Suiza

Me causa mucha gracia leer lo mucho que se publicó sobre el aburrimiento que se ha impuesto en Suiza, según nuestra ministra de Seguridad, y las noticias sobre lo expuesto o no que uno está a la falta de seguridad en dicho país. Hace ya 17 años que vine de la Argentina y vivo en Suiza. De tanto en tanto les relato a mis parientes o amistades los pormenores que me suceden en este magnífico país, en donde a pesar de ciertas opiniones que he leído, duermo todas las noches sin cerrar la puerta con llave. No importa la hora que sea tengo la tranquilidad de caminar por las calles sin ese temor que veo que tienen mis conciudadanos aunque sea para ir hasta la esquina. Es cierto que el transporte público cesa a las cero horas, pero eso se debe a que todos son conscientes de que al día siguiente hay que levantarse temprano para trabajar. Y no me aburro absolutamente nada.

George W. Handley

Virus de la corona

Si digo “virus para la corona” parecería un juego de palabras, pero no lo es. Puede que la enfermedad más grave de la Argentina sea la búsqueda insaciable de poder. Ni ideologías ni patriotismo, puro amor por permanecer en las alturas, un virus muy peligroso que puede volverse muy agresivo, atacando a muchos ciudadanos que viven en el llano y que afecta sobre todo la circulación sanguínea de la libertad. Tanto la señora que ocupa el cargo de vicepresidenta como el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires han expresado en consonancia que el proyecto de ambos es de largo plazo, a fin de alcanzar la felicidad de todos los argentinos. Se podría traducir como la inevitable perpetuación en el poder. Para que el virus sanador haga efecto, ¿habrá que seguir las indicaciones de la doctora y esperar la prometida cura de la nación? ¿O sería conveniente pedir las opiniones de otros especialistas?

Conclusión: no es bueno quedarse con una sola opinión o diagnóstico.

Claudio Jorge Blanco

El país de Alberdi

Cada vez que me encuentro con las ideas y los pensamientos de Juan Bautista Alberdi aparece la esperanza de que todavía el país soñado es posible. Sorprende que en las distintas etapas de la complicada vida institucional de nuestra patria sus expresiones adquieran absoluta e indiscutible vigencia. Hoy más que nunca cobra relevancia su pluma. La unión nacional se logra en un marco de paz y dentro de la ley, para resolver los problemas que hoy nos agobian. Su discurso sobre la justicia y la libertad se ajusta estrictamente a lo que deben ser en la vida diaria. De esta forma, afirma: “La propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la justicia es mala”. Y respecto de la libertad: “Es el parto lento de la civilización, uno de los fines de la humanidad, que jamás falta porque la libertad es la vida”. Destaca la austeridad de la democracia. Bajo ella todo debe ostentar un modesto nivel, una cristiana y filosófica armonía. Expresa terminante que el pueblo no es soberano de mi libertad, de mis bienes o de mi persona, pues ello lo tengo de la mano de Dios, no tiene soberanía sino para impedir que se me prive de esos bienes y si alguna vez lo hacen se convierten en perjuros y traidores. El afianzamiento de las instituciones democráticas debe llevarse a cabo por la educación y el fiel cumplimiento de la Constitución nacional. Alberdi es una renovada esperanza de hallar el camino de grandeza y bienestar que pretenden los hombres de bien que habitan este suelo.

Héctor Luis Manchini

Fernán Quirós

Que bueno que es escuchar a médicos que apenas abren la boca transmiten paz, seriedad, compromiso, que hablan con la verdad. Esto me pasa cada vez que lo escucho a Fernán Quirós. En el programa de Mirtha Legrand afirmó, cuando le preguntaron si estaba vacunado: “Yo espero la segunda dosis para cuando me toque por mi edad; yo hago todo lo que le pido a la gente, porque así uno sabe lo que siente y por lo que están pasando, hay que ser muy responsables con lo que se les pide y ser ejemplo de ello”. También nos dijo que no hay que olvidar lo que ocurrió en esta pandemia y aprender de lo que pasó y sobre eso construir. No hacer borrón y cuenta nueva –aclaró– porque eso sería no haber aprendido nada. Pocas veces se escucha gente tan coherente, tan comprometida y sobre todo tan transparente.

Gracias, doctor Quirós, por darnos tanta información cierta sobre las vacunas y lo que tenemos que hacer con responsabilidad para poder pasar lo mejor que podamos esta pandemia. Ojalá que muchos se contagien de usted como médico y como persona. ¡La Argentina estaría muy agradecida!

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

Semitestimoniales

Quisiera recordarles a todos los candidatos de estas elecciones, tanto del oficialismo como de la oposición, la obligación moral que tienen de cumplir con el mandato completo para el cual se postulan, ya que vuestro compromiso, a cambio de nuestro voto, no se debería encontrar afectado por la oportunidad de llegar a una posición intermedia en busca de una instancia superior, como un ministerio, una intendencia o una gobernación. Seis años para senadores y cuatro años para diputados. Si estos períodos resultan largos para sus respectivas carreras políticas, entonces eviten pedir nuestra confianza.

Claudio Paderni

Barbijo

En el programa Pasapalabra, que se emite por Telefe, el 30 de agosto, en la prueba de “palabras actuadas” pasó al frente una de las invitadas, Alejandra “Locomotora” Oliveras. Para realizar la prueba debe colocarse el barbijo reglamentario. Lo que nunca había sucedido hasta ahora es que la señorita decidió no colocárselo, con la excusa de que ya había sido hisopada, por lo que no correspondía hacerlo. Dicho esto tiró al piso el barbijo. Fue una falta de respeto total tanto hacia el conductor como hacia la emisora. Muy triste.

María Cristina Igarzábal

En la Red Facebook

México. Un profesor amenaza con expulsar alumnos si usan lenguaje inclusivo

“El español debemos hablarlo correctamente, lo demás creo que es un modismo”- Américo Ramón Servian

“Los adolescentes… saben mejor que ustedes a qué darle entidad y a qué no, son una generación inteligente y decidida”- Mariana Soledad Pérez

“Muy bien por el profesor; pobres jóvenes nuestros, les han lavado la cabeza mal”- Tomy Peña

