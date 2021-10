Voto cadena, batalla de ideas, con los Reyes Magos

Voto cadena

El sábado pasado, la nacion publicó una muy oportuna e interesante nota sobre la importancia de la fiscalización y todas las conocidas irregularidades que se pueden hacer en los comicios. Lamentablemente, al igual que en la mayoría de las capacitaciones a las que he asistido y en los manuales de capacitación que circulan, no se hace el debido hincapié en tratar de evitar el voto cadena, sin lugar a dudas el que más incidencia tiene a nivel de fiscales de mesa y fácilmente evitable si se toman las medidas correctas. El voto cadena se inicia con la entrega de un sobre con la firma de la autoridad de mesa, cómplice o no de la maniobra, o bien, con un sobre parecido que es introducido por el puntero de turno en la urna, mientras se lleva el sobre vacío, con las firmas de las autoridades de mesa, para que los que lo siguen en la fila entren con el sobre cerrado con la boleta elegida por el puntero. Es de vital importancia evitar esta maniobra, ya que se da, principalmente, en aquellas circunscripciones donde hay gran concentración de electores que dependen de un sueldo o un plan del Estado, con familias numerosas, fácilmente presionables por el puntero, que muchas veces es su jefe o quien les da el plan. Esto se evita firmando no más de dos sobres por vez para así poder controlarlos, y, fundamentalmente, fijándose, que es justamente lo que no hacen los fiscales de mesa, si están o no las firmas que corresponden en el sobre que el votante va a depositar en la urna. Esto no se instruye en las capacitaciones, como tampoco qué hacer en el caso de encontrar a un elector con un sobre sin las firmas.

Eduardo Bunge

Batalla de ideas

Cristina Kirchner admite públicamente que el capitalismo es un sistema económico superior al socialismo, Diego Brancatelli se queja de altas cargas sociales a empresarios, Sergio Massa pide a Rodríguez Larreta la baja de impuestos, María Eugenia Vidal acompaña con promesas en ese rumbo. Escenario delirante e impensado hace apenas pocos meses. Si de algo sirvieron 38 años de esta mediocre democracia de utilería, fue como demostración de lo fácil que los políticos adaptan el discurso, sin un atisbo de vergüenza, incluso cuando van a contramano de toda prédica y comportamiento propios pasados. La batalla de ideas está dando resultado: si estos personajes viraron la oratoria es porque la sociedad comenzó a reclamarlo. Más allá de los comicios, los indiscutibles ganadores en este año electoral son las ideas liberales y del sentido común, llevadas a la palestra política nacional por Javier Milei en esta ocasión y por José Luis Espert en las elecciones pasadas.

David San Román

Con los Reyes Magos

En una reunión de todos los sectores integrados del justicialismo, del kirchnerismo, del massismo, etc., y ante la propuesta del jefe de campaña de pedir ayuda a Dios en forma reservada, tramitaron la colaboración de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con la facultad de ampliarla con mesías de otras religiones, ante la amplitud de la tarea de reparto a realizar. Las sumas millonarias, los artefactos para el hogar y souvenirs de todo tipo hacen que a lo mejor en las casas de los que más han sufrido el aislamiento se les ocurra que la boleta que les dieron para votar sea rechazada y no sea la emitida.

Se ve que han perdido el rumbo.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

El próximo Rodrigazo

El ingenuo e inútil congelamiento de precios, ya ensayado por Gelbard en el gobierno de Cámpora y que siguió con el gobierno de Perón y a principios del de Isabel, llevó a la tremenda explosión denominada “Rodrigazo”, cuando el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo tuvo que liberar los precios nuevamente. Este acontecimiento causó mucho más daño que si se hubiera sincerado la situación y no se hubiera reprimido ficticiamente la alta inflación, que era inevitable por la enorme cantidad de dinero emitido sin respaldo. Ahora eso se repite. Vayamos pensando nombres para el próximo Rodrigazo, que vendrá, sin ninguna duda, luego del nuevo congelamiento que este gobierno, que no aprendió nada, está implementando para intentar revertir la derrota electoral reciente. ¿Albertazo, Cristinazo, Guzmanazo, Felettazo…?

José Deym

Museo del Cabildo

Con relación al artículo acerca de la reapertura del Museo del Cabildo de Buenos Aires, deseo señalar dos errores que podrían confundir a los lectores: 1) no es correcto afirmar que la torre del Cabildo sea un campanario “de los pocos del siglo XVIII” (sic), pues cuando, en 1938, el arquitecto Mario J. Buschiazzo comenzó a proyectar la restauración del edificio, este ya carecía de la torre postiza que había incorporado en 1879 el ingeniero Pedro Benoit. Lo que vemos actualmente es una completa reconstrucción con ajuste de escala, empleando materiales y piramidones del siglo XX, un reloj nuevo, y azulejos del siglo XIX en la cubierta del chapitel; 2) es un error denominar “aljibe”, en el patio, a lo que es únicamente un “brocal” de mármol fabricado en Italia a mediados del siglo XIX, con su alzada de hierro, forjado en nuestro país. La pieza fue rescatada de una casa de la calle Venezuela que se demolió hacia 1938. Para denominarse propiamente “aljibe” debería mantener su pozo o cisterna, sus garruchas y su pozal, los cuales ha perdido.

Es importante informar a los lectores con la corrección que corresponde en esta materia llamada patrimonio, que sin ser una ciencia exacta exige rigor epistémico, inerrancia histórica y léxico pertinente.

Oscar Andrés De Masi

Exvocal secretario de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos

