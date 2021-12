Yo elijo, sugerencias, salvajes urbanos

Yo elijo

Estimado ministro Matías Kulfas: es cierto que un gran porcentaje de la gente que viaja al exterior no es pobre y que la clase media tiene muchas opciones de veranear dentro del país. Lo que pasa, estimado ministro, es que quienes históricamente viajaban al exterior eran la clase media que hoy está empobrecida gracias a los gobiernos como al que usted pertenece. Le agradezco que me dé opciones donde veranear, pero me gustaría ser yo quien elija dónde quiero ir, ya soy grande, mayor que usted, y como tal me permito darle un consejo que me va a agradecer: cuando pueda, veranee en el exterior; no hace falta ir muy lejos, con cruzar el charco e ir al hermano país del Uruguay no sabe lo lindo que es estar en un país donde los gobernantes no se ríen de los gobernados.

Jorge Robbio

jorgerobbio@gmail.com

Sugerencias

Dado que desde el Gobierno nos insisten y alientan a que viajemos dentro de nuestra tan linda Argentina, les sugiero consideren la posibilidad de reabrir el aeropuerto de El Palomar, ya que el Aeroparque estará “recargado”. Y otra cosa: ya que les gusta tanto controlar los precios, sería muy conveniente que pongan atención en los de los pasajes dentro del país, que están subiendo considerablemente.

A este paso, nadie podrá moverse de su casa este verano.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Ley de alquileres

En la edición del domingo pasado, la nacion publica un artículo titulado “Vivienda digna para todos”, sobre el cual deseo hacer algunas aclaraciones: la utilización de una moneda de valor adquisitivo constante fue promovida en 2010 en el libro La financiación de la vivienda para la clase media, publicado por Cavera (Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano), libro que dio nacimiento al Foro de la Vivienda y el Desarrollo Urbano, integrado, entre otras instituciones, por Camarco, Uocra, Cavera, SCA, CPAU, CAI, Cucicba, Colegio de Escribanos de CABA, CEDU, etc., y que, merced a la prédica de aquel foro, dio lugar a las UVA reajustables por CER, mediante las circulares del BCRA A 5945, de abril de 2016, y A 6069, de septiembre de 2016, y a las UVI de la ley 27.271, de septiembre de 2016, reajustables por el ICC del Indec. Lamentablemente, los créditos creados por esas normas han provocado la angustia de numerosos deudores, originada en dos razones: una, los absurdos intereses cobrados por los bancos, que llegaron hasta el 11% anual, cuando en la mayoría de los países que utilizan esta metodología crediticia no superan el 6%, y la otra, por el incumplimiento del artículo 7º de la ley 27.271, que dispone aumentar el número de cuotas cuando superen el aumento calculado con el CVS o el 30% de los ingresos computables. Ambas precauciones estaban previstas en el libro de Cavera.

Eduardo Juan Sprovieri

Director ejecutivo de Cavera

arq.sprovieri@gmail.com

Salvajes urbanos

Excelente la nota de Carlos Mutto sobre los “salvajes urbanos”. Quienes vivimos en Buenos Aires, los vemos y convivimos a diario con ellos. Si quienes tienen la responsabilidad de gobernar no crean ni fomentan políticas para su inclusión social, no debería sorprendernos que dentro de algunos años vivamos inmersos en una realidad similar a la que con tanta crudeza recreó la película Blade Runner.

José Martín Ferrari

DNI 21.109.962

Mejor prevenir

El relajamiento, la negativa a vacunarse y la vacunación incompleta están causando estragos en muchos países de Europa, aun en los más desarrollados. Esto sucede por no respetarse el distanciamiento social y dejar de usar barbijos. Hoy, una nueva cepa surgió en África, continente relegado que es una amenaza y con el que deberían colaborar las naciones más avanzadas mediante la donación de vacunas para paliar la enfermedad, una ayuda que nos beneficiará a todos. La OMS tiene la obligación de abocarse a esa tarea, que es una de las misiones que posee. Es importante el consejo de científicos de renombre, como la doctora Marta Cohen. Una nueva variante del virus en Europa está causando decenas de miles de casos por día y centenares de muertes. La vacuna ayuda, pero el virus avanza o muta y genera nuevas cepas y casos a pesar de estar inmunizado. Esto dice que la enfermedad aun con dos dosis o más se propaga. Aunque provoca menor cantidad de decesos, hay que ser cautos. No dejar de usar barbijo y mantener el distanciamiento son las premisas a seguir para evitar contagios, y además vacunarse.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Estrés crónico

El “estrés crónico” tiene un impacto negativo y muy profundo en todas las esferas de la vida de los individuos. Repercute tanto en la salud física y mental como en la emocional. Hace muchos años que los argentinos vivimos permanentemente en estado de “estrés crónico”. En un país que se debate entre las “marchas para pedir justicia”, los piquetes, la incertidumbre económica, la inseguridad, las usurpaciones, la pobreza y con un gobierno que parece vivir de espaldas a los problemas de la sociedad, el “estrés crónico” ya es parte de nuestro estilo de vida. En la esfera social esta situación se manifiesta con un aumento de la agresividad y la violencia más que preocupante. Si la actitud del Gobierno sigue siendo la de ignorar esta situación que afecta tanto la cotidianeidad de los adultos, como la de los jóvenes -que intentan buscar en el exterior un porvenir que la Argentina parece estar negándoles- el deterioro general e individual por el que estamos transitando pasará de grave a irreversible y a partir de allí, para la mayor parte de los argentinos terminará la vida y comenzará el “sobrevivir”.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

Residuos reciclables

En la calle Zabala al 2400, CABA, el contenedor de residuos verde destinado a los residuos reciclables se encuentra siempre abarrotado y desbordado en su capacidad. ¿Con qué periodicidad los retiran? ¿Existe un esquema de recolección? Aparentemente, no.

Hugo Gondar

DNI 7.785.783

En la Red Facebook

Gabriela Cerruti: “El desprecio por la educación pública del gobierno de Macri nos llevó a un piso histórico”

“Antes de Macri la educación era tan deficiente como ahora, y solo critican. Hagan algo eficiente alguna vez”- María del Carmen Taborda

“Y sigue tomando al pueblo por tonto...”- Carmen Alais