Yo voto, ¿y vos?, fiscal de mesa, Brasil vs. Argentina

Yo voto, ¿y vos?

Para mí ir a votar siempre es una fiesta. Aún recuerdo con enorme emoción aquel día de octubre de 1983, en el que los ciudadanos pudimos volver al cuarto oscuro, al dejar atrás años oscuros de dictadura militar. Con preocupación, veo que algunos amigos –por desinterés, apatía o miedo al contagio– han decidido no hacerlo el domingo 12 de septiembre. Sería –creo– un error. El voto es nuestra única arma, nuestra manera de participar activamente en la política, de expresar nuestras ideas, nuestros deseos, nuestra postura, nuestro apoyo o repudio. Es una oportunidad demasiado valiosa como para desaprovecharla. Más allá de que sea obligatorio en nuestro país, se trata de un deber moral, de un aporte esencial a la supervivencia de la democracia. Hoy más que nunca debemos comprometernos, accionar, no solo criticar desde la comodidad de nuestra casa. Llueva o truene, con barbijo, máscara, alcohol en gel y distanciamiento, yo voto en las PASO. ¿Vos?

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Fiscal de mesa

Un novato fiscal de mesa, al llegar a la escuela de La Matanza, escuchó estas instrucciones: “1) no abandonar el lugar; 2) no se asusten a las 17.45, y 3) quédense hasta que se cierra el conteo votos”.

A las 17.45 se escuchó una patota bajar de camionetas ruidosamente. Gritos, insultos, confusión, sembraron caos, pero en realidad no lastimaron a nadie. Mucho ruido para asustar, amedrentar.

¿Qué pasó? Nada. Al término de la jornada, el fiscal del Frente de Todos confesó: “Esta escuela la perdemos, vas a ver. Solo porque ustedes se quedaron. Si ustedes no estaban, ellos hacían lo que querían. Siempre es así. La sola presencia de ustedes es suficiente para que no alteren la votación”. Y, efectivamente, esa escuela la ganó Cambiemos. Fue en 2015.

Argentinos: no hay que emigrar, hay que fiscalizar. No solo participando se vive en democracia. Hay que involucrarse.

Damián Donnelly

ddonnelly1961@gmail.com

Salto de calidad

Ante la certeza de quienes van a ser los dos precandidatos con más votos en estas PASO menos una de una semana antes de esa instancia he reflexionado al respecto, tratando de explicar por qué hay tan bajo interés en la ciudadanía.

Tanto Santilli como Tolosa Paz podrían haber sido candidatos de ambas fracciones, pues el primero nació en el peronismo y Victoria tiene todo el “lookete” Pro, desde el doble apellido hasta su lugar en el mundo, Puerto Madero.

El Colorado que jamás tuvo un empleo privado conocido y significativo, es producto del laboratorio que desde Parque Patricios quiere digitarnos quién nos representa, pero ignoran que los argentinos elegimos los domingos asado, pastas o milangas y no kanikama.

La candidata K, monísima y supercanchera, jamás hubiera sido considerada una Evita moderna sin el arsenal de pesos que salen de los fondos provinciales.

¡Es el momento de dar un salto de calidad en la democracia alfonsiniana y permitir que el pueblo pueda realmente elegir con lista única y una lapicera! Así verán que habrá más compromiso de los ciudadanos de a pie, pensantes y contribuyentes. ¿Les interesa a los que gobiernan? ¿O la grieta es solo para la gilada y en las cosas que realmente les interesan están todos contestes?

Eduardo Regondi

DNI 14.597.402

Precio de la carne

Según diversos medios, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirma que “los precios de la carne bajaron desde que restringimos las exportaciones”. Presidente: me parece que debería mirar con más atención los tickets del supermercado en el que compra la carne su empleada doméstica, para comprobar lo que paga realmente por los diversos artículos que compra, y no llevarse de lo que dicen sus aduladores o la gente que se encuentra en su misma posición económica. Me gustaría, también, que me pase a través de mi correo electrónico la dirección del supermercado o de la carnicería en la que ustedes compran, para ir a comprar yo también allí, ya que donde vivo solo se alcanza a ver la cara asustada de la vaquita pintada en la pared, porque para comprar lo mínimo de ella no me alcanza la plata ni haciendo pruebas de magia.

Daniel E. Chávez

DNI 12.161.930

Brasil vs. Argentina

¿Cuántos? ¿500 millones, quizás más? No lo sé, pero lo más penoso, lo más miserable, es que eso que podemos inferir sea tan solo una disputa de poder interna –o externa– que ha dejado a esa cantidad de personas sin poder ver el espectáculo futbolístico más grande del mundo: Messi vs. Neymar. Brasil vs. Argentina. ¡Qué importan los pueblos, los espectadores, la gente! ¡La pelota! Lo que importa a los enanos políticos y sus lacayos con alguna clase de poder es dirimir como sea sus intereses particulares. ¿O acaso seriamente puede suponerse que los cuatro jugadores argentinos cuestionados eran factor potencial de contagio, habida cuenta de los rigurosos controles de sus propios empleadores? ¿O acaso no era posible obviarlo, tratándose de lo que se trataba? Nada de eso: un grupete de burócratas –¡vaya a saber por quién comandados!– consigue sabotear el partido más esperado por el mundo del fútbol. Y tras ello, miles de voces opinantes elucubran una y otra y otra teoría causal, sin mencionar lo substancial de la vergonzosa acción: no haberla soslayado, como lo exigía la situación, dejar jugar el partido entre las selecciones de las dos naciones sudamericanas que le han dado al mundo los cinco más grandes jugadores de la historia. Y el que tal vez sea más grande de todos los tiempos, aún en cancha… ¿Acaso a eso es a lo que le llaman “o maior do mundo”?

Adrián Armando Klas

aklas@fibertel.com.ar

Segunda dosis

Hace 67 días que a mi hijo, que es un joven con discapacidad, le dieron la primera dosis de AztraZeneca. ¿Qué pasa con la segunda dosis?

Sin ella no puede ir al centro adonde debe asistir, no puede ir a votar ni tener vida social. ¡No puede salir!

Entraron vacunas el martes... ya pasó una semana... y nada.

Marta López

DNI 10.924.271

En la Red Facebook

El Presidente destacó una baja del precio de la carne en medio del cepo a las exportaciones

“¿Dónde? ¿En qué país vive esta gente? Lo que bajó es el consumo”- Ana Cristina Patriossi

“¿Es el Día de los Inocentes?”- Mary Villalba

“Señor: diga dónde compra, ¡así vamos todos!”- Chiquita Pareto

