Ayer y hoy

Hubo un tiempo en que los políticos eran ejemplares.

El bochornoso espect√°culo que exhibe en el presente la clase pol√≠tica, cada vez m√°s alejada de la ciudadan√≠a, su nivel de mediocridad y falta de capacidad para estar a la altura de la crisis severa que nos aqueja, nos obliga a ‚Äúmirarnos al espejo‚ÄĚ (Hugo Alconada Mon dixit) e interpelarnos acerca de esta funesta metamorfosis.

Seg√ļn relata Jorge Luis Borges, hace dos mil quinientos a√Īos hubo una conversaci√≥n entre dos griegos, S√≥crates acaso y Parm√©nides. Dialogan extensamente sobre aquellos temas que descreen: los mitos, las plegarias y la magia. No polemizan, no quieren persuadir ni ser persuadidos, no piensan en ganar o en perder . Saben que la discusi√≥n torna imposible transitar el camino hacia la verdad.

Esta conversaci√≥n fue el hecho capital de la historia. Han transcurrido dos mil quinientos a√Īos, y la verdad y el consenso siguen siendo esquivos. Prevalece la frivolidad, la ignorancia y la temeridad. Las amenazas de los malevos y compadritos asoman como pu√Īales debajo del poncho.

La pl√°tica necesaria para alcanzar el conocimiento y con √©l, la verdad y la concordia, no ha encarnado a√ļn, ambas contin√ļan en busca de un autor . Las virtudes socr√°ticas tampoco han visto la luz, la justicia, la templanza, la prudencia y el coraje, marginales de nuestra vida pol√≠tica, nos empujan de manera insoslayable a pensar en la Rep√ļblica que ansiamos, pero que hoy carecemos.

Elena Wichner