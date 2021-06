Coronavirus: los hospitales y sus médicos siempre estuvieron ahí

Con la pandemia del Sars Cov 2 se están dando sucesos muy desgraciados y los profesionales de la salud son los que los están viviendo cotidianamente con mayor intensidad en el trabajo y la familia. Doble carga, doble tensión, doble sufrimiento.

Pero a nivel social y sobre todo en los medios de comunicación hubo un cambio importante a partir de la penetración de este virus en nuestra población. Los hospitales públicos aparecieron como tema en boca de los periodistas de los noticieros y los directores de estos nosocomios son invitados como panelistas en los programas de televisión. También son múltiples las voces de médicos de distintas especialidades que se están oyendo por la radio, la prensa y otros medios en el transcurso de esta pandemia que se aprecia interminable .

Todo habitante de CABA sabía que si tenía la desgracia de tener un accidente automovilístico en las calles lo atendería el SAME que lo llevaría para ser tratado como paciente a un hospital público de la ciudad, y eso a veces era noticia o no. Si aparecía en un medio era como accidente, la acción del SAME, de los médicos de los hospitales raramente era tomada especialmente en cuenta, y nosotros, el público lo dábamos por natural. Con la pandemia esta situación cambio. Se logró resaltar la importancia de la acción de los profesionales de la salud, el valor de su trabajo, que muchas veces no es ni más ni menos que salvar una vida.

Los accidentes de tránsito se pueden extender a los hechos de inseguridad, etc. que estamos expuestos todos los días los ciudadanos del AMBA y de todo el país.

Los médicos vivieron la mayor situación de estrés sanitario durante esta pandemia, que se está agravando en esta segunda ola del coronavirus, cuando la capacidad de sus camas de terapias intensiva están casi completas, un hecho que no sucedió al comienzo de la pandemia.

Todos los efectores públicos priorizan las urgencias Covid, pero con la implementación del sistema de derivaciones no hubo que utilizar el protocolo de última cama . Todos los pacientes recibieron la atención adecuada. Y eso gracias a que el personal de salud de los hospitales públicos y especialmente los médicos poseen una formación adecuada, una vocación sin límites en el ejercicio de su profesión y están ahí todos los días en su lugar de trabajo, los hospitales, poniendo el cuerpo a favor de la salud de la población, atendiendo a cada paciente como se lo merece y en las mejores condiciones posibles.

Judith Mariel Weiss