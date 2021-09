El actor norteamericano Denzel Washington dijo: “Hay personas a las que nunca les caerás bien porque tu espíritu irrita sus demonios”.

Esta frase es muy cierta en muchos sentidos. Hay personas que con sus seres honestos, dedicados, responsables, que han trabajado en sí mismos para mejorar y capitalizar aprendizajes, suelen ser un espejo donde otros no quieren mirarse , porque les recuerda todo lo que podrían hacer y no hacen, todo lo que podrían respetar y no respetan, todo lo que podrían generar y no generan.

Pero también pienso siguiendo la línea de la frase: ¿Qué tipo de demonios calman espíritus tan poco generadores, en nuestra sociedad, que llevan a que se acepte cualquier cosa y a cualquier persona, sin mayor mérito que el de ocupar o postularse a ocupar un sitio de poder y de servicio para el que no califica?

No es una pregunta cualquiera. Explica en parte por qué estamos como estamos y por qué la esperanza parece, frecuentemente, vana y lejana.