El ingreso a las canchas y la pandemia

Leí el Catalejo de LA NACION del pasado 27 de diciembre sobre las dificultades de ingreso al estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Solo quiero aclarar que este tipo de inconvenientes se da no solo en esa cancha. Lo mismo me ocurrió al tratar de ingresar al estadio Monumental de River en oportunidad del partido contra Racing Club en el que el Millonario se consagró campeón.

Llegué una hora antes y, en el segundo retén, por la avenida Udaondo permitían pasar con cuentagotas, con el consecuente amontonamiento de gente, hasta que en un momento dijeron que se habían cerrado las puertas y no pasaba nadie más.

Muchos de los que quedaron afuera ten√≠an su entrada y hab√≠an hecho la cola para retirarla el d√≠a anterior. En mi caso soy socio vitalicio y no deb√≠a llevar la entrada, solo el carnet (me lo hab√≠an notificado por mail). Finalmente ante la amenaza de la ‚Äúcarga‚ÄĚ de los motociclistas de la polic√≠a, me tuve que retirar.