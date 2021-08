¡Ey políticos! No miren encuestas, miren el rating

No estoy tocando de oído: durante 12 años (1990-2001) fui Director de Programación de Canal 13 y sé que el rating es la mejor y más rápida manera de leer el ánimo y los gustos de la gente .

Uno de los programas más vistos hoy, Dr. Milagro, es la historia de superación de un médico con autismo. Entre los que le siguen, encontrarán concursos de talento, La Voz Argentina, Masterchef Celebrity, donde jueces que saben, ayudan a mejorar a los participantes y sus veredictos son aceptados respetuosamente sin infinitas apelaciones.

Para abundar, observemos el impactante surgimiento de dos magníficos conductores: Jey Mammón y Darío Barassi, talentosos, graciosos, pura buena onda, humor sin chicanas, cero grieta. Jey es habitualmente el mejor rating de su canal, Darío con “100 Argentinos dicen” suele superar con su medición a los números del suyo en el prime time. Y si quieren, sumemos a otros conductores “blancos y divertidos” con más kilómetros de recorrido: Santiago del Moro, Marley, Iván de Pineda, Julián Weich, Guido Kaczka. Todos muy exitosos en sus programas.

Eso es lo que está viendo la gente, lo que quiere vivir: un sistema de justicia que funciona, nada de chicanas ni escándalos, buena onda, simpatía, sin mentiras. Con meritocracia en el canto, la cocina, el saber.

Esos éxitos, esos ratings son obtenidos en equipo, porque en la televisión -como suele ocurrir en la vida- nadie puede triunfar si no es en conjunto, trabajando con esfuerzo una idea en la que se coincide.

¿No tienen peleas o discusiones internas? Sí, es posible. Pero yo no me entero, ni me interesa. El público mira y valora el show terminado. Y aplaude o cambia de canal.

Creo que muy pocos políticos entienden esto. La señal es clara. Si no lo ven es porque están mirando un canal diferente al que mira la gente. O, tal vez, su propio ombligo.

Hugo Di Guglielmo