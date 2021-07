La Argentina vista desde afuera

Vivo en Suiza desde hace 17 años. Vine por razones puramente personales dejando hijos y nietos (ahora también bisnietos) pero sigo conectado con lo que allí ocurre gracias a la lectura diaria de LA NACION en donde Cartas de Lectores me muestra la confusión y lo mal que lo está pasando nuestra sociedad.

Tal vez viéndolo de tan lejos me da otra óptica de aquella que sufren “los locales”, pero sin embargo me impongo nunca comparar un país con el otro por el solo hecho de ser antipático y de poseer la doble nacionalidad.

Considero que el país vive momentos de verdadero peligro, especialmente con este constante y temeroso juego de no cumplir con la Constitución Nacional al emitir el gobierno decretos de necesidad y urgencia , ya sea para combatir la pandemia como para prohibir exportaciones y no permitir que el Poder Legislativo trate los temas como corresponde.

Otra de mis preocupaciones es volver a ver esta nueva ola de estatizaciones que tantas veces hemos probado y que tantas veces han fracasado (casos Vicentín, ferrocarriles de carga y más recientemente el tema de la hidrovía).

Desgraciadamente, veo que mi querida Argentina no es ni considerada por el resto del mundo serio y se me pregunta muchas veces qué ha pasado en nuestro país sin poder salir del pozo en que nos encontramos.

Nuestra proximidad con Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela le indica a ese mundo serio que no somos confiables, no solo por las repetidas promesas de no pagar nuestras deudas sino también por el sesgo anti-estadounidense que venimos mostrando desde aquel famoso “Braden o Perón”.

Veo con mucha desazón que si en las próximas elecciones el actual gobierno sale victorioso, hasta los venezolanos que huyeron de Maduro puedan desear volver a aquel infierno. Los jerarcas de la oposición deberán olvidarse de sus egos y caprichos, y formar un frente sólido para que el saldo que aún le queda a este gobierno se torne en un país políticamente aceptable en donde rija el orden y la decencia que durante tantos años nos vienen eludiendo.

Jorge Wilson Handley