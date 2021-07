El enorme desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología ha aumentado sensiblemente la expectativa de vida del ser humano, le ha posibilitado la transmisión de su voz y su imagen a distancia, ha permitido la realización de viajes interplanetarios. Pero, como contraste, en el ámbito de lo social y lo político aún se debate entre algunos avances y muchos retrocesos.

Las modernas democracias republicanas constituyen, sin duda, el gran logro del liberalismo. Pero nuestra falta de claridad para ponderar sus virtudes y evaluar y corregir sus deficiencias evidencian una desorientación rayana en la ceguera intelectual . O hemos olvidado nuestra historia o no hemos sabido asimilarla como experiencia válida para superar nuestras dificultades. En efecto: ya en su Política nos aleccionaba Aristóteles sobre la naturaleza de la democracia.

“Una forma de democracia es aquella en las que todos participan de las magistraturas, solo por ser ciudadanos, pero la ley es la que manda, la ley es el soberano”. Si el soberano es el Pueblo y no la ley, como consecuencia de la prédica de los demagogos, se constituye una democracia extrema, donde no son los ciudadanos mejores lo que ocupan los cargos de preeminencia. El Pueblo equivale entonces a un monarca y se torna despótico, tiránico. En estos regímenes los demagogos asumen el papel de los aduladores en las monarquías y los decretos sustituyen a las leyes . Y una organización en la que todo se rige por decretos no es propiamente una democracia, pues ningún decreto puede tener alcance universal (que es sustancia de la ley).

“Lo deseable es que la ciudad sea edificada de elementos iguales o semejantes y esto se da sobre todo en la clase media. Es decir: la comunidad política mejor es la constituida por la clase media. Porque lo apropiado es que los ciudadanos tengan una fortuna media y suficiente, ya que donde unos poseen mucho y otros nada o surge una democracia extrema o una oligarquía o una tiranía. Donde la clase media es numerosa es donde menos se producen sediciones y discordias entre los ciudadanos”.

Es decir: hace 2.500 años, en los orígenes mismos de la democracia, ya se habían señalado y analizado sus características más saludables y sus posibles distorsiones. Es bueno y necesario recordarlo para orientarnos hoy en la tarea de perfeccionarla.

Martha Silvia Fernández