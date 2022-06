Mi esposo el inventor

Por casualidad, y después de mucho ensayo y error, mi esposo José Aramberri -de profesión veterinario-, encontró otra manera de hacer fuego. Lo hizo al reutilizar el desecho de peras y manzanas y hacer jugo llamado “Orujo en Neuquén” .

Así creó un nuevo biocombustible llamado “BIOT”, al que define como “leña de orujo de fruta”.

Ante la observación de grandes cantidades de orujo tiradas en la barda, se dijo: “esto se debería reutilizar”. Los lugareños le contaron de su gran poder calórico. Lo primero que hizo fue enviar una muestra al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), resultado que comprobó que tenía 4254 kg/cal, porque además de prender fuego, comenzó el desafío de crear el producto. Cada paso exigió muchas prueba,s pero permitió que todo el proceso que se lleva adelante para producir este biocombustible no exigiera ningún otro gasto de energía no renovable.

Las empresas jugueras transportan la materia prima hasta la chacra que tiene José en Colonia San Francisco de Plottier, Neuquén. Se espera el momento justo de humedad para hacer la mezcla, moldear y cortar.

Encontrar ese momento ideal también le llevó tiempo. Cómo maniobrar esa masa enorme de orujo también. Para hacerlo, José se volvió a calzar del traje de inventor y diseñó otras máquinas. Fue probando hasta que encontró lo justo y práctico. Luego ese material se seca al sol durante unos 15 días y se comienza con el proceso de embolsado.

No es leña porque no se destruye un árbol para obtenerlo, pero viene del árbol. José captó la idea y se lo devuelve a la naturaleza ; se recicla, no es como la leña, que es producto de un árbol muerto. Esto se sigue manteniendo porque viene del desecho de la fruta. Así es BIOT, leña de orujo de fruta.

No es leña, no es carbón, no es una briqueta y, entonces, ¿qué es? Había que ponerle un nombre, y lo bautizó BIOT, que es un biocombustible térmico. Es un producto reciclado y va tomando auge, pero la venta aún es más por el bolsillo que por lo ecológico.