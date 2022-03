Uno lo espera, pero no llega. Parece que el mundo nos obliga a que cada vez más sea necesaria su existencia. Pero no, no existe. Ese líder que pueda decodificar la realidad actual y piense un país transgeneracional. No hay.

Alguna que otra política sobredimensionada, actriz que no supo nunca salir de su egocentrismo, nos habla de videos que la victimizan. Solo ver otros videos, los de Ucrania, para dejarla ridículamente en la historia.

El lugar de la Argentina en el mundo

Un presidente que no honra su lugar cada día que pasa, que hace equilibrio con el criminal Vladimir Putin, sin que otro posible líder opositor sea contundente y lo haga saber (excepto Elisa Carrió que lo dijo hace años).

Miopes o incapaces. Es la época que nos toca. Ojalá el mundo no pierdas certezas, porque si hoy no somos relevantes, el futuro no nos promete nada superador, aunque vendamos más trigo. Vayamos a construir esos líderes de manera urgente, porque la historia lo demanda.