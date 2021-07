Nuestra democracia

Me movilizó fuertemente la última nota de Jorge Fernandez Diaz.

Y como siempre, tiene razón, más allá de la vehemencia con que se exprese. Y me motivó a expresarme.

Vergonzoso el accionar de la oposición. Y es así desde que eran oficialismo.

Sigo esperando, desde diciembre del 2015, que hablen claro a la gente. No nos hagan suponer nada. Informen, expliquen . Si en diciembre del 2015 ponían a un estudiante de primer año de Economía a explicar la real situación de la macroeconomía argentina se podría haber hecho el ajuste para el que no tuvieron decisión, u otro atributo, para hacerlo. Y así siguieron. Para muchos de los que los votamos, fue casi una cuestión de fe apoyarlos. Nunca un informe sobre el por qué de sus acciones, o de las presiones recibidas. Nos subvaluaron.

Y ahora la puja por los cargos electivos. Siento vergüenza ajena. ¿Es tan traumático ir a internas, PASO, o como se llamen, sin dividirse? Y al día siguiente tirar todos juntos para adelante.

¿Es tan difícil responder cada una de las acusaciones que pululan en los juzgados y fiscalías? Nos daría elementos que hoy no tenemos para difundirlas y de paso defenderlos. Salvo que sean reales. Siento que en el fondo tienen una gran similitud con el peronismo. No se dan cuenta de que no hay relato épico para convencer. Además, sería una truchada, como el del justicialismo. Señores de Cambiemos, la mayoría no somos “voto cautivo”. Respétennos.

Tomen conciencia de que, por más “intermedias” que sean las próximas elecciones, en ellas se define si la Argentina sigue existiendo, o pasamos a ser un nuevo experimento destinado al fracaso, como todos los anteriores.

Luis Enrique Lázaro