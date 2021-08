Okupas 2021 me atrapó de principio a fin. La evadí en 2000 porque le rehuyo a series violentas.

Rodrigo de la Serna y Bruno Stagnaro fueron el gancho veinte años después.

La caída en la marginalidad de un chico de clase media como Rodrigo capturó mi interés. Leí muchas crónicas y vi el acento puesto en las fuerzas sociales que “llevan” a Rodrigo y lo “empujan” hasta que mata a Pablo.

Rodrigo ya venía sin rumbo y me pregunto qué componentes de su personalidad incidieron. Varias veces se despierta diciendo “qué vida de mierda ésta”.

¿Cuál es la clave? ¿Cómo “funciona” Rodrigo? Las escenas iniciales en casa de la abuela ya lo pintan ¿abúlico? ¿vago?

Me mueven estas preguntas porque me las hago hoy a propósito de la realidad que me circunda, propia y social, acá en la ciudad de Buenos Aires para más precisión.

Hay momentos de la verdad en la vida personal y creo que Rodrigo los tuvo y eligió, consciente o inconscientemente, antes de pisar la casa del barrio de Congreso e iniciar un camino de experiencias que, como le dice el Pollo, hay que cuidar que no te coman.

Celina Mc Lean