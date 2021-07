Muchas veces en esta pandemia de coronavirus me pregunté qué significaba el “ser esencial”, que estaba dirigida a ciertas personas, entre las cuales estaba excluido.

¿Por qué no podía trasladarme?

¿Por qué no podía ir a mi lugar de trabajo?

¿Por qué tenía que llenar formularios para tener que ir a visitar a mi padre de 89 años?

¿Por qué no podía salir a caminar o hacer algún deporte al aire libre?

Mientras me hacía estas preguntas -y muchas otras-, igual en mi interior “me sentía esencial”, porque en definitiva cada uno de nosotros lo somos, y no nos pueden catalogar de esa manera aunque estemos ante una gravísima crisis sanitaria.

Me pregunto también ¿cuántas personas “que dejaron de ser esenciales” no tuvieron la posibilidad de vivir sus últimos días en esta tierra de forma digna, de la manera que se lo merecían?

¿Por qué hay “alguien” -en este caso el gobierno actual-, que nos cataloga y define de una manera, para mi tan injusta?

Espero que con este aprendizaje no perdamos la “libertad de ser”, y que no dejemos que nos encasillen en rótulos que considero discriminatorios.

"¿Por qué hay “alguien” -en este caso el gobierno actual-, que nos cataloga y define de una manera tan injusta?"

Todos “somos indispensables, somos esenciales” para nuestro país, y como argentino quiero seguir viviendo en libertad expresando lo que siento, sin que me digan qué puedo o no hacer, y no si soy o no esencial -siempre dentro de las reglas de la democracia y sana convivencia-.

Sé que esto se debe a la pandemia, pero no acepto que perdure en el tiempo -como muchas leyes o decretos o resoluciones que eran por única vez y que siguen después de años, décadas entre nosotros-.

Despertemos argentinos. Porque “todos somos esenciales” para poder construir una Argentina más justa, y no perdamos la confianza en que lo vamos a poder lograr.

Miguel Martín y Herrera