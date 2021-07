Tránsito en CABA: ¿Vale todo?

Resido en la CABA desde hace más de 40 años y me movilizo a diario por sus calles, ya sea en automóvil o caminando. Nunca he visto tanto tránsito como en la actualidad, pero, peor aún, tampoco tengo recuerdo de un grado de desorden, anarquía y desprecio por los demás como por estos días.

El caudal vehicular sería el mal menor, si no fuera por las malas actitudes de muchos conductores que se manejan con alarmante agresividad y mínimo apego a las normas de tránsito.

No hay avenida o calle, por más barrial que sea, donde uno no encuentre vehículos estacionados en doble fila , haya o no lugar junto al cordón, a izquierda o derecha, con balizas o sin ellas, convirtiendo las calles en un tortuoso y zigzagueante tránsito de sufridos automovilistas.

En los barrios, además de lo antedicho, ganan “popularidad” un par de prácticas: el estacionamiento sobre veredas, de más antigua data y mayor número de adeptos y el estacionamiento en ochava, el cual parece llamado a sumar seguidores rápidamente.

Claramente es fácil advertir que cada vez maneja más gente, pero solamente una minoría conduce un vehículo, con control sobre el mismo, respeto por las normas de tránsito y, muy especialmente, por el prójimo.

Frente a semejante desquicio, se siente impotencia al no observar que conductas como las descriptas (y muchas otras, más o menos graves), reciben sanción por parte de los organismos de control.

En tiempos de aprietes fiscales y “cacería en el zoológico”, sería mucho más ejemplificador (y por qué no, rentable), que se sancionen pecuniariamente esos excesos.

Seguramente, el tránsito y las cuentas del Gobierno de la Ciudad lo agradecerían.

Daniel Olaberría