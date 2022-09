Cartas de lectores: Colecta, teorías, embajador Bielsa

Colecta

Como advirtió otra lectora y lo señaló en esta sección, los dirigentes kirchneristas reunidos en la misa de Luján no hicieron colaboración alguna en la colecta anual Más por Menos, que el fin de semana pasado se realizó en todas las iglesias del país en beneficio de los más necesitados. Hay que comprenderlos, ellos son fieles a su ideología: “Amamos mucho a los pobres, pero que la plata la pongan otros”.

María Ferreyra

DNI 28.242.203

Teorías

Son tan bizarros los fallidos magnicidas que es inconcebible que puedan integrar una organización criminal. Sin embargo, esto no es un obstáculo para que el gobernador de Buenos Aires, entre otros, siga acusando a la oposición y a los medios de instigar a este peculiar trío. Pero es sabido que para el peronismo y el kirchnerismo todo suma al relato. Aunque haya que sostener hipótesis absurdas, como ocurrió en su momento con Maldonado o Nisman.

María Isabel Di Biasi

DNI 12.087.037

Embajador Bielsa

No es la primera vez que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, hace gala de su falta de diplomacia, paradójicamente, al opinar como si estuviera en el living de su casa sobre el resultado de un plebiscito constitucional en el país donde está destinado, en representación -en teoría- de todos los argentinos. Y para colmo, tras sus declaraciones, la cancillería argentina toma distancia y aclara que la opinión del embajador “es una opinión personal”. Mejor no aclaren que oscurece. ¿Cuántas veces habrá que recordarles a todos los funcionarios de este gobierno que la famosa frase de Luis XIV “el Estado soy yo” (y en este caso, “mis opiniones”) en una democracia republicana y representativa no se aplica?

Carolina Arias

DNI 14.304.492

Compra de gas ruso

Realmente sorprenden las declaraciones del canciller húngaro Peter Szijjártó, publicadas en la nacion del 14 del actual, defendiendo “el enfoque político-patriótico de derecha democratacristiana” que justifica la compra del gas ruso porque “no quiere que el pueblo húngaro pague el precio de la guerra (invasión rusa a Ucrania) porque no es responsable de ella”. Sin duda alguna es una posición muy cómoda de un gobierno que se autoproclama de derecha demócrata-cristiana, y se aprovecha de la heroica lucha del pueblo ucraniano defendiendo la libertad del pueblo húngaro contra el despotismo ruso financiando, con su compra de energía al agresor, el derramamiento de la sangre ucraniana. Parece que sufre de amnesia histórica (¿o quizás es ignorancia?) al olvidarse de la masacre cometida por los tanques rusos contra el pueblo húngaro en 1956. Decepcionante.

Oleh Jachno

Presidente de la Cámara Argentino-Ucrania de Comercio e Industria (Cauci)

oijachno@gmail.com

Pacto

Un lector quiere pruebas concretas del accionar incorrecto del expresidente de la Nación doctor Arturo Frondizi. Bastaría con que se lea el libro que escribió sobre el petróleo y analizar sus políticas concretas para ver falta de apego por la palabra empeñada. Ídem respecto de la creación de las universidades privadas. El titular de la empresa Fiat reconoció que su inversión se hizo con las ganancias de automóviles importados que se importaron sin pagar derechos, aprovechando un mercado huérfano de vehículos. ¿Cuántas empresas se presentaron de la misma manera y luego desaparecieron sin hacer inversiones? ¿Alguien fue perseguido jurídicamente por no cumplir su parte del trato? El pacto con Perón, nunca desmentido, ¿es poco creíble? Cuando con un partido armado de la noche a la mañana, con personas a la que se les ofrecía una posición solo por ser conocidas, reciben muchísimos votos, ¿no es llamativo? Que los peronistas hayan votado masivamente a la misma persona que, siendo opositora, estuvo encarcelada por Perón, ¿no hace ruido?

Viví esa época, a Frondizi se lo denominaba Maquiavelo, ¿por qué sería?

Jaime Kopec

jaime.kopec@gmail.com

Victoria Ocampo

Días pasados, caminaba por la calle Humberto I y, al pasar frente a lo que fue el Correccional de Mujeres Cárcel del Buen Pastor, llamó mi atención un señalamiento en la vereda, en el que se hace mención a que fue “lugar de detención de militantes populares como presas políticas por la dictadura de 1966 y el terrorismo de Estado”. El mensaje omite que en 1953, durante la segunda presidencia del general Perón, Victoria Ocampo, que contaba entonces con casi 63 años, estuvo detenida allí como presa política durante 26 días, siendo liberada debido a la presión internacional que hicieron, entre otros, Albert Camus, Gabriela Mistral y el entonces premier indio Jawaharlal Nehru.

Hugo Perini

DNI 10 224 705

Juegos Porteños

El sábado pasado se celebraron los Juegos Porteños en el Profesorado de Educación Física de Parque Chacabuco. Mi nieta participó en el rubro gimnasia artística. Tres clubes compitieron. Dos equipos de cada club. Seis equipos en total. Su equipo no subió al podio porque no sumaron puntos para estar entre los tres primeros lugares. Pero el jueves pasado recibimos una rectificación. Hubo un error en la suma de puntos y su equipo quedó en segundo lugar. Al mismo tiempo que me alegra que mi nieta y su grupo hayan quedado segundos, ¿cómo puede ser que los responsables se hayan equivocado en la suma de puntos? ¿Tan complejas eran las cuentas a hacer? Y aunque lo fueran, ¡qué falta de seriedad y responsabilidad! Y los chicos que figuraron el sábado en segundo lugar, ¿por qué tuvieron que sentir la frustración de que, tras obtener el segundo lugar, les dijeran que en realidad no era así y tenían que devolver las medallas? ¿Qué calificativo les podemos poner a estas personas que otorgaron el puntaje? A mí se me ocurren unos cuantos.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

En la Red Facebook

Nace el dólar Cepro.ar

“¿Cuántos tipos de dólares hay? Dólar blue, dólar turista, dólar soja, dólar…”- Claudia Siri

“¡Otro injerto financiero más! “- Raúl Ayala

“Me da lástima ver a los políticos quebrados por esta situación “- Alejandro Pablo

“¡Es el único país donde hay 500 tipos de cambio!”- Sonia Caballero