escuchar

Carta de la semana

Dueños del país

La CGT ha dispuesto un paro general de 24 horas y una movilización para enero. Evidentemente, al disponer tal medida, los dirigentes sindicales creen ser los dueños del país y se olvidan o desoyen los mandatos de la gente que eligió presidente al señor Milei. Este paro, además de agravar la situación económica del país, perturba a todos aquellos, que somos mayoría, en su actividad diaria, cualquiera que sea. Ya la CGT dio muestras de partidismo político cuando apoyó en las elecciones al señor Massa. ¿Pueden los sindicatos y, por ende, la CGT, tomar partido por un partido político? Se olvidan de que no todos los afiliados comparten las ideas políticas de los dirigentes, pero lamentablemente, con dinero y promesas, esos dirigentes arrastran a los trabajadores honestos a marchas increíbles, como esta, dispuesta a solo 18 días de asumido el nuevo gobierno. No tiene el menor sentido, desde todo punto de vista. Lo sucedido en el gobierno del doctor Alfonsín es un doloroso recuerdo de estas actitudes disparatadas de la dirigencia sindical. Nos queda solo expresar nuestro mayor repudio a estas decisiones que toman un puñado de dirigentes insensibles al mandato popular y, creo, desoyendo lo que la mayoría de los trabajadores quieren: paz y trabajo.

Enrique F. Bellande

DNI 7.375.650

En 2024, más unidos

Pido para este año que termina que los argentinos lo transitemos en paz. Pensemos el daño que venimos sufriendo debido a la grieta, y procuremos entre todos buscar soluciones para que el 2024 nos encuentre mucho más unidos a pesar de las diferencias.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Las cosas claras

Hay que decir las cosas claritas, para que no queden dudas. A Alberto Fernández nunca le hicieron un paro porque nunca eliminó un privilegio de ningún capitoste de cualquier sector que se analice, entonces… ¿para qué hacer paro?; total los trabajadores y los pobres son material de negociación o descartables. En cambio, el actual presidente pretende quitarles los privilegios a todos los capitostes en beneficio de los argentinos.

¡Como no le van hacer paro!

Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

Aporte al país

En los difíciles momentos que nos toca vivir deberíamos hacer nuestra la frase de John Kennedy: “No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país”.

Todos debemos hacer nuestro aporte, dejando a un lado intereses particulares o corporativos en aras del bien común.

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Ser libres

Un padre reúne a sus hijos adultos para decirles que a partir de ahora vivirán solos. Algunos celebran, otros protestan. Temen perder sus derechos. El padre les dice: “Por el contrario, ahora son libres, dueños de sus decisiones y acciones. Claro, tendrán obligaciones y deberán ser responsables, es decir, responderán personalmente por aquello que decidan y hagan. Se llama ser adulto. Cualquier otro camino implica no crecer. Dolerá al principio, como cuando aprendieron a caminar, con torpeza, con caídas, pero una vez que se logra el equilibrio, estarán corriendo sin que nada los detenga”.

Para que viva la libertad hay que vivir en libertad.

Eduardo Cazenave

cazenedu@gmail.com

Función de la palabra

El DNU impulsado por el Gobierno tiene objetivos más que buenos que, de lograrse, beneficiarán al conjunto de la sociedad; pero esta no lo percibe. No alcanza a comprender que el mismo decreto anula otros y también leyes que fueron sancionadas por gobiernos de facto, por lo tanto, inconstitucionales. Estos no fueron derogados por sucesivas gestiones democráticas, ya sea por conveniencia o por desidia. Era de esperar que ideas nuevas, expuestas sin mayores explicaciones, provoquen esta obstinada resistencia; así se incrementa la dificultad de producir empatía con lo propuesto por parte de la ciudadanía, que, además, recibe en forma permanente mensajes disolventes que provienen de sectores de la oposición, a los que solo les preocupa mantener sus privilegios e intereses. La función de la palabra es de esclarecimiento. Es imperativo que el Gobierno lance una agresiva campaña de comunicación para que toda la población conozca en forma detallada los objetivos que se persiguen con el DNU, sus ventajas en comparación con lo que se modifica o deroga, si se aspira, como supongo, a lograr adhesión, un positivo cambio de actitud y la paz en la población.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Petición sí, sedición no

Todos tenemos derecho a peticionar a las autoridades. Pero protestas organizadas, agresivas y compulsivas, no. Porque violan nuestra Constitución. “Art. 22: El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición”.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Esperanza viva

Los que votamos a Milei no estamos arrepentidos como quieren vender por ahí. Personalmente, estoy encantado con todas las novedades. Son exactamente lo que había votado. El orden en las calles, la reducción brutal del gasto, el alineamiento con el mundo libre. Incluso el sinceramiento de precios tan doloroso para todos nosotros estaba en letras mayúsculas en el programa. Estoy sorprendido con la rapidez de los acontecimientos, pero se entiende que la urgencia lo exigía. Solo algunos nombramientos de gente de Massa me disgustan, pero confío en el know how de un presidente con una preparación suprema, con ideas revolucionarias y una cuota de prudencia. La transformación del Milei candidato a un Milei presidente que aplica una combinación de realpolitik con coraje también alienta mi esperanza de que la Argentina volverá a ocupar el lugar que le corresponde en la historia.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Los jubilados

La mayoría de los argentinos estamos atravesando cambios muy importantes en distintos frentes y el económico nos está pegando fuerte. Como jubilado quiero hacerle recordar al presidente Milei que hemos sido perjudicados severamente por los últimos gobiernos a pesar de muchas frases lindas que decían que supuestamente nos iban a favorecer...Es importante que a la hora de elaborar una nueva ley recuerden los legisladores que aquellos que tenemos jubilaciones superiores a la mínima es porque hemos aportado más y/o durante más años y nunca hemos recibido bonos o ayudas como si lo han hecho los que reciben hasta dos jubilaciones mínimas, lo cual no es equitativo en absoluto...

Nos queda por ahora apoyar y confiar en el nuevo gobierno, recién asumido. Espero y deseo que no nos defrauden nuevamente.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Fondo de las Artes

En la nota con la firma del brillante Daniel Gigena sobre el rechazo al cierre del Fondo Nacional de las Artes, es necesario señalar que quien presidió el FNA desde su creación hasta 1974 no fue Victoria Ocampo, sino mi padre, el doctor Juan Carlos Pinasco, quien también había participado en la creación del organismo. Victoria fue directora durante ese período al igual que Héctor Basaldúa, Delia Garcés, Iris Marga, Ariel Ramírez, Juan J. Castro, Julio Payró y otros pilares de nuestra cultura.

Carlos María Pinasco

carlosmpinasco@gmail.com

Radio Nacional Clásica

Soy asiduo escucha de Radio Nacional Clásica. Las fantasías del caminante, De Segovia a Yupanqui, Los rincones de Acher, La voz humana, etcétera, y tantos otros programas excelentes que es injusto olvidarme. Desde que el nuevo gobierno expresó la necesidad de reducir el déficit, causante de la terrible inflación que devora nuestra economía, varios conductores de esos programas están haciendo una crítica al “capitalismo salvaje” que propone la privatización de la radio. Es entendible que quien vea peligrar su fuente de trabajo se preocupe, pero para tranquilidad de todos ellos les diría que esos programas no morirán; quien adquiera la señal será un amante de la cultura y los preservará, con cambios seguramente, racionalización de gastos en cantidad de personal, pero la cultura musical no peligra. No está bien que conductores y locutores hagan velada crítica a las propuestas del nuevo gobierno haciendo uso de un micrófono que solventamos todos los argentinos.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION