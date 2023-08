Cartas de lectores: Los argentinos necesitamos vivir en paz, credibilidad, ir a votar

escuchar

Los argentinos necesitamos vivir en paz

Los argentinos estamos viviendo momentos muy inciertos, muy delicados, muy difíciles. Como argentina, madre y abuela, estoy muy preocupada por lo que está pasando en nuestro país. Es imprescindible desterrar la corrupción, que siempre mata; la pobreza, que escandaliza; la inflación, que destruye todo; la inseguridad y la violencia generalizada. Hay quienes no respetarán los resultados en las próximas elecciones presidenciales. Ya nos lo han hecho saber cuando dijeron que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”. Esto no habla de democracia, ni de respeto, ni de orden institucional. Es por esto que pido a todos los políticos, a los dirigentes, a los empresarios, a los sindicalistas y muy especialmente al Episcopado Argentino, que hagan un llamado urgente para cuidar la democracia y la transición democrática. En 2015 fue el mismísimo Papa quien dijo a varios dirigentes y legisladores argentinos “Cuiden a Cristina”. Los argentinos necesitamos vivir en paz. Y esa paz solo será posible si todos, dirigentes y ciudadanos, respetamos los resultados de las elecciones. Porque de eso se trata. De escuchar lo que dicen las urnas. Es necesaria la alternancia política en la consolidación de la democracia.

Y así no habrá derrotados ni triunfadores, tan solo ciudadanos respetuosos de la Constitución nacional, ley suprema que rige nuestro país.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@ama2019.com

Credibilidad

Massa nos promete que si es elegido presidente logrará deshacernos del FMI. Pero ahora, como ministro de Economía, todos los días saca un nuevo préstamo, con la CAF, con China, ahora con Qatar, en condiciones más desventajosas y en algunos casos en secreto.

¿Es posible que le creamos?

Andrés Flores

DNI 33.726.242

Ir a votar

En las últimas elecciones hemos advertido un inusual desinterés por parte de la ciudadanía cuando se trata de elegir a sus representantes para lograr un gobierno que cumpla con la voluntad de la mayoría de los argentinos. Es una cuestión de inusitada gravedad, porque esa apatía no demostrará la voluntad mayoritaria, sino de quienes, por distintas razones, concurran a emitir su voto. Algunos tal vez lo hagan convencidos; otros, obligados por compromisos o presiones políticas. Lo cierto es que, si la mayor parte de los electores o un porcentaje significativo no vota, el resultado que se obtenga no representará la voluntad de la generalidad, sino solo de la porción de los que decidan concurrir. El resultado no será democrático. Ganarán los que mayor capacidad de movilización logren y eso siempre la mantiene el oficialismo de turno.

Está en nosotros manifestar la voluntad de elegir los cambios y a los políticos que nos puedan representar mejor. No existen las soluciones mágicas que aparecerán quedándonos en nuestras casas.

Ricardo A. Titto

DNI 572.194 (ex LE)

Banco Central

Salvaguardando e interpretando las intenciones de Patricia Bullrich de ingresar en el Banco al Central con una cámara, sería para no repetir el mismo error de demostrar al país la crítica situación económica en que se encontraba cuando asumió Mauricio Macri y que ahora ella no lo cometería .

Luis Alfredo Durban

durbanconsultores@gmail.com

Instinto de conservación

Desde hace 20 años, cuando se reabrieron las causas fenecidas por hechos ocurridos hace medio siglo durante la guerra revolucionaria de los 70, el Estado argentino decidió someter a los acusados al desamparo de los derechos mínimos fundamentales, creando un sistema paralelo y discriminatorio negándoles los derechos que se le reconoce a cualquier otro justiciable. Fue el máximo tribunal llamado a custodiar la Constitución, la Corte Suprema, quien dijo que ellos no pueden siquiera “invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada” (fallo “Simón”). Cuando la ley es violada por aquel que debe impartirla, hemos perdido el último recurso para la defensa de nuestros derechos. Entonces, si el abuso al que vienen siendo sometidos 3000 conciudadanos acusados no nos conmueve, que lo haga el natural instinto de conservación. No es casual que las fuerzas de seguridad dejen de proteger al ciudadano por temor a ser condenadas por cumplir con su deber; ni que la propiedad privada sea arrebatada para entregársela a quienes se autoproclaman herederos de pueblos originarios; o que los condenados por corrupción mantengan o se postulen a cubrir cargos públicos, conserven su libertad y los bienes que arrebataron a la Nación mientras la pobreza crece a niveles escandalosos destruyendo las esperanzas. Ignorar esta realidad vergonzante como lo viene haciendo la dirigencia política porque no es redituable nos mantiene en la indefensión física y jurídica, porque la excepción se convierte pronto en regla, la autoridad en autoritarismo, la justicia en abuso de poder y la paz se disuelve en el desorden y la violencia.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Locura

Alberto Fernández, presidente sin agenda si los hay, mandó comprar un avión que no necesitaba. El Ministerio de la Mujer gasta millones de pesos en tachos de basura y autos nuevos. Importamos billetes, que valen como pesos, y los compramos a dólares (que no tenemos) en el exterior. Y la última: acaban de asignar, y por decreto, 5.000.000 de pesos para estudiar la vida de Perón. Y nosotros, los que aportamos, juntando tapitas para los hospitales, y demás.

¡Estamos todos locos!

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

Parlasur

Los medios han remarcado la escasa participación ciudadana en las elecciones provinciales que han tenido lugar en distintos distritos a lo largo del año. Un fenómeno que probablemente habrá de repetirse en las PASO del 13 de agosto. Y la abstención tiene o tendrá diferentes explicaciones, una de los cuales seguramente es el desencanto de una parte importante de la ciudadanía con la clase política. Además de ello, su desinterés en el resultado de las PASO en sí mismas, un ejercicio inútil y costoso que solo sirve para dirimir los egos de aquellos candidatos que no han podido ponerse de acuerdo en sus propuestas y presentar un proyecto unificado que seduzca a los votantes. A esto se suma una situación que ya se ha anticipado desde distintos sectores: que el recuento de votos será un proceso lento debido no solo a la cantidad de fuerzas políticas que se presentarán, sino también al número inaudito de boletas que cada facción somete a la decisión de los electores. Solo para citar un ejemplo: en la provincia de Buenos Aires deben elegirse ocho categorías diferentes, dos de las cuales corresponden a parlamentarios del Mercosur (Parlasur), a nivel nacional y regional. El Parlasur es un organismo que cuenta con 186 miembros, de los cuales 43 son argentinos. ¿Qué funciones cumple el Parlasur? Ninguna que sea de utilidad para definir el futuro de la Argentina para los próximos 4 años. Tampoco lo ha sido para el pasado. Se trata de un cuerpo que, además de su número desorbitado de miembros, no cumple ninguna función ejecutiva. Sus actividades son meramente testimoniales; solo elabora dictámenes y recomendaciones vinculadas al bloque regional. O sea, la nada misma. Y la historia así lo testifica. Según sus normas, deben celebrar reuniones al menos una vez al mes (uno se pregunta para qué); resulta que en lo que va de 2023 solo se ha reunido tres veces. Como no podía ser de otra manera para la rancia clase política, cuenta con 16 comisiones, de las cuales poco se sabe. Obviamente, si nada se sabe de la actividad concreta del Parlasur menos aún del “trabajo” de sus comisiones.

Los argentinos tenemos un desafío muy grande de cara hacia el futuro. No se entiende por qué debemos perder el tiempo, entre otras cosas, votando a parlamentarios del Mercosur de los cuales nunca vamos a saber qué harán y que, en el peor de los casos, si nos enteramos, su labor no reportará ninguna acción política que pueda tener resonancia en nuestro país.

Avelino Rolón

rolonavelino@gmail.com

Argerich, en el Colón

Quedamos encantados con el ciclo de conciertos de Martha Argerich en el Colón. Excelente, y de primer nivel todos los participantes. Como en todo, hay siempre una parte negativa: fue realmente lamentable que en el segundo concierto del 19 de septiembre, dúo de pianos con Nelson Goerner, al sentarse al piano, Martha misma haya tenido que levantarse para acomodar la altura de su taburete, sin recibir ningún tipo de ayuda. Ocurrió lo mismo en la segunda parte del concierto en que cambiaron la ubicación con Goerner. ¿Nadie pudo prever esta situación para no obligar a la eximia pianista a tener que hacerlo ella? ¿El Teatro Colón no tendrá un presupuesto para poder entregar un ramo de flores a una dama argentina mundialmente reconocida? En el último concierto, el domingo 30, el público arrojó flores sobre el escenario, que tanto Martha, como Charles Dutoit, el director de orquesta, el primer violín y otros músicos recogían, formaban ramitos y con eso tuvo que conformarse la incomparable pianista, que según el director del Colón “se nos henchía el pecho de orgullo al escuchar su nombre”.

Esto no fue lo único negativo de los espectáculos que tuvimos la dicha de disfrutar, pero guardemos en nuestros oídos las maravillas escuchadas.

Margarita Caffaro Bo

margaritacaffarobo@gmail.com

