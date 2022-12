Cartas de lectores: Riesgo, Grabois, necesidad

escuchar

Riesgo

Gravísimo. Si algo le faltaba al kirchnerismo para demostrar su absoluta falta de respeto a la división de poderes es negarse abiertamente a cumplir con una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Si el año próximo no logramos desalojar en las elecciones a este gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como de una mayoría en el Poder Legislativo, corremos el riesgo de perder las instituciones republicanas y sufrir una tremenda dictadura, algo que se consideraba impensable desde la vuelta de la democracia, pero que ahora parece cada vez más posible.

José Deym

Grabois

¿Cómo se puede explicar desde la condición de cristiano apostólico romano que quien en nuestro país se arroga el derecho de infringir la ley ocupando propiedad privada, cortando calles, incitando a la violencia y agrediendo a quien se le oponga sea una persona que reviste un cargo en el Vaticano a instancias de su máxima autoridad?

Sergio Buitrago

Necesidad

Dijo el gobernador Axel Kicillof: “Cristina, te necesitamos”. Un hombre que jamás tuvo un empleo privado, que no tuvo un emprendimiento personal y que siempre vivió del Estado claramente necesita de Cristina. Los que no necesitamos de Cristina somos los emprendedores privados, los que pagamos impuestos y que para tener buenos servicios debemos pagar educación privada, medicina privada y seguridad privada.

Señor Kicillof, no se da una idea de lo indignante que es trabajar como un perro y ver cómo tantos parásitos viven de nosotros.

Agustín H. Banchieri

El valor del esfuerzo

Como madre de hijos adolescentes, que empiezan a transitar su vida de adultos en un país que duele, quiero expresar mi agradecimiento a nuestra selección de fútbol, que con su brillante actuación, no solo deportiva sino también humana, nos brindó un curso intensivo y acelerado de motivación y actitud positiva. Hoy más que nunca las palabras “trabajo en equipo, esfuerzo, perseverancia y humildad”, frases hasta ahora abstractas que constantemente les decimos a nuestros hijos cuando tienen que enfrentarse a nuevos desafíos, cobraron real sentido y significación para ellos. Hoy les podemos decir con claros ejemplos que “un tropezón no es caída”, que para conseguir sus sueños hay que trabajar, esforzarse y ser buenas personas, como lo hicieron los muchachos de la selección. Este equipo nos facilitó y le dio fundamentos a la tarea que tenemos como padres y educadores. Cada vez que nuestros jóvenes salgan a la cancha a jugar el partido de la “vida”, una voz interior los aliente y les diga: “Vida, mirá que te como”.

María Trinidad Berbery

Rótulo que condena

Le asiste razón al señor Mario Cabanillas en su carta del 26 del actual cuando con toda claridad alude a la “inhumanidad” del fallo que tanto perjudica al excabo salteño Julio Narciso Flores, que se viene muriendo en “prisión” por un hecho nunca probado y supuestamente cometido hace medio siglo, cuando solo contaba con 19 años de edad. Ninguna duda puede caber en cuanto a la gravísima responsabilidad de los jueces cuando condenan a una persona pese a la enorme falencia probatoria como en el caso del señor Flores, en el cual, por el simple hecho de haber transcurrido tantos años desde el supuesto hecho, no puede ya existir elemento alguno que pueda acreditarlo. Es que, luego de tantas décadas, es muy poco probable que existan documentos, y si los hay, seguramente, por lo vetustos, estarán desprovistos de la legibilidad necesaria. Los eventuales testigos estarán sumamente envejecidos, otros enfermos, otros fallecidos. En fin, en todos esos casos nos vamos a encontrar con una notoria fragilidad probatoria que de ninguna manera podría utilizarse en un proceso de naturaleza penal sin quebrantarse la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso. Ese es el caso del señor Flores. Es precisamente por ello que uno de los fundamentos que justifican el instituto de la prescripción de la acción penal se encuentra constituido por el verdadero ataque al material probatorio que implica el mero paso del tiempo, que, a no dudarlo, muchas veces lo destruye todo, aniquilando de cuajo toda posibilidad de hacer justicia respecto de un caso determinado. Pese a ello, hoy existen centenares de inocentes condenados respecto de los cuales no se han respetado las normas básicas del derecho penal, como lo son el principio de inocencia, de defensa en juicio, de legalidad y del debido proceso, con el cual hoy día todos los políticos llenan sus fauces. También se viola en esos casos el principio de igualdad ante la ley, pues pareciera ser que, con solo rotular artificialmente un caso como de “lesa humanidad”, se abren las puertas del infierno y el fuego devora todos los derechos que sí tienen los demás ciudadanos.

Se manipula así, sin pudor alguno, la tragedia argentina de la década del setenta. Algún día se deberá rendir cuenta de ello.

Francisco García Santillán

Retiro, tierra de nadie

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el encargado de seguridad porteño dijeron en TV que en ese aspecto se había mejorado muchísimo, y creo que están equivocados. La zona entre Libertador, Pellegrini, Santa Fe y Esmeralda, en Retiro, es tierra de nadie. Hubo y hay robos incluso en el edificio Estrugamou, asaltos violentos en Cabral, intrusiones en locales, robos de sillas y vajilla, parejas haciendo el amor en pleno día en la calle, personas haciendo sus necesidades en la calle día y noche, amenazas, arrebatadores, basura a todas horas. La policía habla por celular, la excomisaría 15 dice que no ayuda porque no es su función.

¿Qué podemos hacer?

María Esther Fregenal

