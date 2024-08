Cartas de lectores: Riesgo judicial, doble vara, causa seguros

Escuchar

Riesgo judicial

El mercado está hoy muy atento y expectante a ciertos datos claves que hacen a la economía y las finanzas, como el nivel de actividad, nivel de reservas, levantamiento o no del cepo, valor del dólar oficial y una eventual salida del crawling peg, valor del contado con liqui y del blue y la consecuente brecha cambiaria. También lo está del buen funcionamiento o no de la política como del juego equilibrado o no de los tres poderes en una democracia. Todo eso define un dato clave para la Argentina, que es el llamado riesgo país. Este mide la sobretasa a pagar tanto por el Estado como por el sector privado en caso de contar con acceso a los mercados internacionales, hoy descartado.

Cabe señalar, como referencia, que durante la reciente gestión de Massa como ministro de Economía, el riesgo país navegó en la cifra de 2200, que significa estar pagando 22 puntos adicionales a una tasa internacional de 3 puntos. Prohibitivo.

Con el acceso de Milei al gobierno, con expectativas muy favorables, el riesgo país llegó a bajar a 1150 a fines de abril. Estos últimos días, sin embargo, lamentablemente este volvió a trepar a los 1560. ¿Será acaso que los mercados están sopesando, entre otros temas político-institucionales muy lamentables, el riesgo judicial que significa la propuesta oficial de incorporar al juez Lijo nada menos que a la Corte Suprema ?

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Doble vara

Soy votante de Milei y estoy bastante conforme con su gobierno hasta ahora. Sin embargo, hay cosas que no entiendo y me gustaría que me explique. ¿Por qué tiene doble vara para juzgar a gente sospechada de corrupción? A Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la descalifica y la llama “corrupta” mientras que a Ariel Lijo lo promueve con el honor de ser candidato a la Corte Suprema de la Nación .

Luisa Mackinnon

DNI 17.988.753

Causa seguros

La Sra. María Cantero, exsecretaria del expresidente Alberto Fernández, testificó en la causa de violencia de género. ¿Y cuándo va a testificar en la causa “seguros”? ¿Ya es cosa juzgada?

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Caso Loan

Con respecto al caso Loan, sería importante tomar técnicas gráficas aplicadas a todos los niños que estuvieron presentes en el naranjal. La utilidad de esta técnica gráfica como medio de expresión válida permitiría a los niños, que están inmersos en una situación familiar conflictiva, expresar lo que pasa. La información que se recaba se refiere a las relaciones afectivas familiares del niño y la situación conflictiva en la que se encuentra inmerso con relación a un contexto de vulnerabilidad socioeconómica.

Mónica Straschnoy

DNI 6.429.055

Acto de caridad

Monseñor Pedro Laxague, obispo de Zárate-Campana, expulsó de la diócesis al sacerdote Javier Olivera Ravasi por haber cometido la gran irreverencia de organizar una visita de seis diputados libertarios a presos detenidos en la cárcel de Ezeiza, en algunos casos condenados por presuntos delitos de lesa humanidad. En primer lugar, el clérigo debería saber que visitar a un preso es un genuino acto de caridad denominado misericordia y que ser misericordioso va más allá del sentido de la simpatía ideológica, dado que requiere de una entrega del corazón y de la inteligencia para compadecerse de las miserias ajenas. Las obras de misericordia son las manos de la caridad, y la Iglesia a la que él pertenece debería ejecutarlas sin condicionamientos de índole alguna. En segundo lugar, dada su calidad de ministro de Dios, no debería hacer caso omiso de las habituales prédicas del papa Francisco, entre ellas, que tener compasión hacia una vida humana en estado de necesidad es el verdadero rostro del amor, que no podemos estar sin misericordia porque es el aire para respirar y que necesitamos perdonar para ser perdonados. La politización de la Iglesia Católica Apostólica Romana, desplazando la difusión de los valores religiosos, ha construido una insólita grieta entre sus ministros y tanto el Sumo Pontífice como sus apóstoles deberían tomar conciencia sobre el peligro que está corriendo de quedar identificada definitivamente con una parcialidad política, generando involuntariamente un factor de desunión entre sus fieles, así como también de desaprobación de sus feligreses en todo el mundo por tal conducta.

Finalmente, el papa Francisco no debería soslayar que el amor que expresa el Evangelio comprende a todos, incluyendo al enemigo, y que la Iglesia debe ser el lugar en el que, más allá de toda ideología política, se reúnan todos sus fieles para profesar la religión como fraternales hermanos de una misma patria, entre los que también están comprendidos los presos políticos visitados por los legisladores.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Conciencia

Qué bueno sería que, después de la realidad que estamos viviendo en vivo y en directo, los enamorados del peronismo tomen conciencia de lo que han estado votando desde hace más de 70 años y lo tengan en cuenta al votar en el futuro. Y no olviden que el remanido relato izquierdoso con el que fueron engañados por sus líderes, más que una bandera política, era un pésimo negocio para el país, al igual que en la mayoría de los países donde perdura.

Ricardo Blaksley Bazterrica

DNI 4.399.999

Línea telefónica

Hace 50 años que tengo la misma línea telefónica. En los últimos meses he tenido y tengo cortes permanentes y, prolijamente, llamé todos esos días para reclamar. Me restituyen la línea durante unos minutos y la vuelven a cortar. Aducen que es por robo de cables. Ahora me ofrecen un servicio inalámbrico eléctrico que ni siquiera tiene batería por los sucesivos cortes de luz, conservando mi misma línea telefónica. Mis preguntas son: voy a conservar mi misma línea telefónica, ¿quiere decir que mi cablecito existe? ¿Por qué no reconocen que no han invertido un peso en mantenimiento y que los perjudicados somos los usuarios? Mi servicio lo mal presta Movistar Hogar. Aclaro que no debo factura alguna.

Marta Aust de Robredo

DNI 4.861.047

