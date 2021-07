Castigo a la libertad, un país sin alas, negociación con EE.UU.

Carta de la semana

Castigo a la libertad

Poner cupo al ingreso de personas al país no es un castigo a los que se fueron de vacaciones y firmaron una declaración jurada en medio de una pandemia, sino a nuestra libertad. Es una medida que, a título de “sanitaria”, impide el flujo espontáneo de familiares, estudiantes, trabajadores, viajeros, cada persona con sus propios propósitos. Solo el odio y el temor pueden enceguecer y hacer creer que una medida sanitaria que ya falló es la clara delimitación entre los buenos y los malos, entre los inteligentes y los tontos. La burla, el desprecio y el desinterés por los que no pueden ingresar al país es un síntoma del olvido y el menosprecio de la libertad. Si nos creyéramos libres, solo podríamos aborrecer a quien la restringe.

Mariana González Zambón

DNI 37.541.687

Un país sin alas

Érase una vez una fábrica de aviones. Llamarle fábrica de aviones es tal vez una exageración: era una compañía que tenía como objetivo diseñar y fabricar aviones. Aunque aún no habían logrado poner ninguno en actividad después de años de esfuerzos infructuosos y millones de dólares de los accionistas dilapidados en prototipos que nunca volaron. Para desesperación de los infortunados accionistas, se sucedieron numerosos equipos técnicos e ingenieros aeronáuticos que fracasaron uno tras otro en el intento. El problema era siempre el mismo. El diseño de las alas. Demasiado pesadas al principio, demasiado rígidas después, o el ángulo de ataque no era el óptimo, o la longitud, o el ancho, o la superficie… Siempre había algo que no estaba bien y el avión no llegaba a despegar. Ante la perspectiva de la quiebra inminente de la compañía los accionistas tomaron una acción extrema. Despidieron al equipo técnico y pusieron en su lugar a un ingeniero aeronáutico llamado Alberto, quien rápidamente encontró el problema y propuso la solución. Dijo a los accionistas: “Señores, por años se han dilapidado fortunas tratando de diseñar un prototipo que nunca ha podido levantar vuelo por culpa de las alas. Ahora apenas nos queda dinero suficiente para hacer un último prototipo antes de vernos obligados a declarar la quiebra. Han pasado por mi cargo un sinnúmero de ingenieros aeronáuticos con diferentes diseños de alas y siempre han fracasado. Es obvio entonces que las alas no sirven. Haremos un prototipo de avión sin alas”.

Cualquier similitud con la realidad argentina y la ausencia de un plan económico es mera coincidencia.

Alejandro Margni

DNI 12.890.011

Participación

Dice el señor Presidente que los trabajadores tendrían que “participar en las utilidades de las empresas.” Considerando al Estado como una gran empresa, se me ocurre que los funcionarios deberían compartir, en lugar de sus utilidades, la deuda pública, que con sus jugosos sueldos, abultadas jubilaciones de privilegio y desatinadas medidas de gobierno aumenta año tras año. Sería una forma de “mejorar la distribución del ingreso” y aliviar al sector privado, ¿no?

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Negociación con EE.UU.

Nosotros no cedimos ante laboratorios y solo cuidamos a los nuestros. Esta ha sido la ostentosa reacción de la asesora presidencial Cecilia Nicolini al tener que aceptar la firma de un DNU para permitir la compra de vacunas Pfizer, algo que si hubiera sucedido hace un año –mientras decidimos comprarles a los rusos y los chinos–, se hubieran salvado miles de vidas de nuestros compatriotas. Deberán vivir con su conciencia por este hecho. Lamentable.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Esteban Bullrich

Como médico pediatra, pero también, y más aún, como ciudadano, contemplo con admiración y esperanza cómo el senador Esteban Bullrich, pese a las dificultades por las que está pasando, sigue pensando en positivo y ayudando a construir nuestro país. Sus opiniones respecto de la organización de la oposición son muy válidas, por estar tratando de resolver con admirable y amplia visión toda la problemática, con consejos útiles para los participantes, que, por estar inmersos en la lucha, a veces se confunden y no ven la luz con claridad. Me enorgullecen la voluntad y la entereza del senador frente a sus dificultades, así como el sentido familiar. Lo he visto con su familia en el templo de Villa La Angostura, causándome a simple vista una excelente impresión. Esteban Bullrich se merece todo el respeto y la admiración de nuestra familia y los mejores deseos para un verdadero patriota y un argentino de bien al que debemos agradecer que nos defienda desde la decencia, la sensatez y el sentido común.

Luis A. Agote Robertson

DNI 4.260 180

Yo me bajo

Luego de un año de ser parte del estudio de la vacuna Pfizer, he decidido bajarme. En 2020 opté por participar (cuando en este país pocos se atrevían) y la mayoría se refugiaba en sus casas frente a los televisores, mirando, creyendo y apoyando a tres funcionarios (Alberto, Kicillof y Rodríguez Larreta), que nos daban “cátedra” de cómo manejar una pandemia... la historia los juzgará a los tres y a los espectadores, el presente ya mostró los resultados... Estamos en el top 5 de los países que peor manejan la pandemia. El domingo 27 de junio, luego de dos semanas de un intenso viaje laboral en México, emprendí el regreso para reencontrarme con mi familia. ¡Qué iluso... olvidé que era argentino! Es que había pasado en los últimos días por seis aeropuertos distintos, en donde llegaban y salían vuelos normalmente, las personas caminaban libremente, los negocios estaban abiertos, y la gente llegaba y se iba a su casa (algo novedoso). Casi una vida normal. Pero, bueno, mi vuelo quedó varado en Panamá, porque “la Argentina no nos dejaba volver”: 250 personas, hacinadas dentro de una sala, una al lado de la otra, tirando por la borda todos los cuidados previos, aunque en mi opinión exagerados. Tuvimos la suerte de que una periodista de la nacion estaba en el vuelo e inmediatamente posteó la noticia, caso contrario todavía estaríamos allá. Esa Argentina (no mi Argentina) no se merece que siga con el estudio de la Pfizer, que encima por motivos aún desconocidos nunca compró y ahora quiere recibir. Casi 100.000 muertos. Me bajo del estudio, esta Argentina, no mi Argentina, no se merece ni un minuto más de mi gran vida.

Mariano Mujica

DNI 26.187.596

Los invisibles

Son los invisibles. ¿Qué pasa con ellos?, ¿quiénes son? y, más importante: ¿por qué no los miramos? Muchas son las personas que no padecen esta crisis, pero son también incontables aquellos que no tienen un lugar prolijo en la estadística. Desde personas en situación de calle hasta menores discapacitados no contemplados en la agenda de vacunación contra el Covid-19. Es tan difícil su situación, pero sin duda es tan cierta. Es tan dolorosa su realidad que lastima nuestra mirada y preferimos no verlos, no contarlos, ni siquiera imaginarlos... ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no los ayudamos? ¿Por qué no los miramos?

Belén Domínguez de Álzaga

DNI 46.500.179

Listas

Una de las cosas más resistidas por la ciudadanía es la forma en que se arman las listas sábana en cada elección. Dos o tres figuras relevantes y el resto, un variopinto grupo equilibrado de hombres y mujeres que por compromiso o parentesco fueron convocados. Juntos por el Cambio podría armar listas tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires con dirigentes de reconocida capacidad sin importar qué lugar vayan a ocupar. Todos deberían salir en bloque con un mensaje claro de cuál es la propuesta partidaria. No es momento para egos o divismo. Es tan importante el primer lugar como el décimo si con esto se contribuye a dar una imagen de seriedad y coherencia. Otra cosa no se entiende.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Nacionalizar el litio

Creo que el proyecto de nacionalizar el litio tiene sentido. Hoy las compañías (más de 60, todas extranjeras y solo una tiene 12% de la provincia de Jujuy) pagan solo 3% de regalías (28% en Chile) sobre declaración jurada de extracción, que, según los lugareños, siempre es dudosa, pero acompañada de probables dádivas a los gobernadores. Bolivia hizo una licitación internacional donde se queda con el 50% de las compañías y las obliga a producir baterías (máximo valor agregado); la compañía ACS, alemana, ganó la licitación. Las 60 compañías extranjeras que explotan el litio argentino exportan carbonato de litio (el de menor valor agregado). Hay que nacionalizar e imitar a los bolivianos, que demostraron más inteligencia y patriotismo, por lo menos en esto.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

