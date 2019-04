Libros del desierto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019

No puede decirse que está perdida en el desierto. Porque quien va en su búsqueda siempre la encuentra. En las afueras de San Pedro de Atacama, los caminos polvorientos que no pierden en su horizonte el volcán Licancabur conducen a un oasis que regala algo más que sombra y paz. Allí, bajo los algarrobos y rodeado de aromas de flores silvestres, está la Librería del Desierto, montada en una especie de vagón de tren con libros maravillosos, ediciones de colección de autores reconocidos y de otros no tanto, que encuentran cobijo en un proyecto editorial independiente.

Su dueño, Diego Alamos, llegó desde Santiago con su familia persiguiendo sueños. Y montó en Ayllu de Solor su proyecto: una editorial para promover a autores lugareños y de la zona norte de Chile y también de la Argentina. En mente tiene publicar este año textos de un escritor salteño. Habla con ritmo pausado y se emociona cuando muestra su obra. No es para menos. Todos los días llegan hasta su casa amantes de la literatura de todo el mundo buscando develar los misterios que esconde la librería levantada en el desierto. Después de sortear caminos intrincados se llega a la casa de Diego. Una experiencia a la que vale la pena aventurarse.