Nuevos vecinos

El impulso emprendedor siempre empieza por un primer paso. Y ese impulso ya fue dado con éxito en El Bolsón, donde centenares de vecinos llegados desde el conurbano empezaron a cumplir el sueño de vivir rodeados de verde, en medio de la naturaleza. El Estado colabora activamente con estos amantes de la aventura. El INTA plantó y cuidó durante décadas un campo de más de 100 hectáreas, donde crecieron especies de árboles muy valiosas. Bastó que decidieran ocupar ese parque para que consumaran el deseo del terrenito propio.

Que las tierras del INTA sean fiscales es un detalle menor no solo para estos emprendedores, sino también para la fiscal que recibió la denuncia de ocupación y consideró que no había delito. Pero no se trata solo de consumar el deseo de mudarse al sur para vivir en un paraíso. En un acto de gran generosidad, parte de los nuevos lotes ya están siendo vendidos en las redes sociales, al mismo tiempo que movimientos piqueteros con visible pertenencia al oficialismo colaboran haciendo listas de los felices propietarios.

La historia no es original. Se está repitiendo la misma secuencia que ya ocurrió en El Bolsón, una década atrás, en terrenos similares. El escándalo no siempre es nuevo.

