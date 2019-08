Edición fotográfica Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Amanda Perobelli

São Bernardo Do Campo, Brasil.- ¿Con qué necesidad? Esa es la pregunta que más asalta a quienes, incrédulos, observan a personajes que caminan (literalmente) sobre la cuerda, a cientos de metros de altura. No es la figura clásica del equilibrista. Marcelo Batista Leonardo, que se balancea sobre un cable en São Bernardo do Campo, remite más bien a Philippe Petit, célebre funambulista neoyorquino que realizó equilibrismo en la Catedral de Notre Dame, el puente del puerto de Sídney y el World Trade Center, entre otros. Su vida llegó al cine en un documental ganador del Oscar ( Man on Wire, de James Marsh) y luego en una película ( The Walk, de Robert Zemeckis). "Cuando veo tres naranjas, hago malabares; cuando veo dos torres, las cruzo", dijo alguna vez. Como un impulso. O una fuerza superior a él. Habría que preguntarle a Leonardo si ahí recostado, tan lejos del mundo y tan cerca del cielo, siente algo parecido.