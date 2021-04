Chiqui/teces ante el Covid

Teorías conspirativas, ejemplos inigualables de entrega, expresiones de egoísmo sin precedente, cambios de hábitos jamás vistos. Todo eso y más nos va dejando el Covid. También expresiones ruines que desalientan y dividen, aunque priman los mensajes aglutinantes y alentadores. Como la espectacular pieza publicitaria que acaba de lanzar la AFA para enfrentar la segunda ola del Covid. Un emotivo e interpelante compilado de imágenes y frases de ídolos de todos y de las hinchadas más diversas. Impactante, ingenioso. Celebrado de inmediato. Nadie podría oponerse. Ni dejar de celebrarlo. Además de conmoverse con las apelaciones, al sacrificio, a la solidaridad, al respeto a las voces autorizadas, al conjunto por sobre las individualidades, a la aceptación, a la superación a la unidad. Incuestionable.

Para qué recordar ahora que el emisor atraviesa una interna sangrienta, que todo lo que hace está bajo sospecha, que el sacrificio, el respeto, la autoridad y la armonía no son sinónimos de su dirigencia. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Inconsistencias peligrosas. Pero ahora, cuando quedan tantos partidos difíciles por jugar, mejor pensar en grande en lugar de quedarse en Chiqui/teces. Que la Tapia de la discordia no nos divida.