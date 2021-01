Ciencia, política y confianza pública

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2021 • 00:00

Un mantra recorre los despachos cuando hay que justificar un fracaso de gestión, ese que repite que la culpa es de los medios o de la comunicación. Esta falacia lleva implícita la idea de que el éxito de una medida o la imagen del ejecutor depende del simbolismo con que se presenta. Pero una imagen no vale más que mil palabras, especialmente cuando esas palabras son el listado de bajas por distrito.

Ahora vuelve a ponerse una alta expectativa en la vacunación, que repite la idealización de la cuarentena como solución de la pandemia. Sin embargo, fue evidente que el golpe de efecto inicial no consolidó confianza ni siquiera a corto plazo. Por tomar una medición mensual como el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, Alberto Fernández empezó su gestión con 2,32 de una escala de 5, segundo inicio más bajo después de Eduardo Duhalde en 1,36. Después de un pico fugaz de 3,29, cierra su primer año con un índice de 1,84, similar a los 1,85 de Cristina Fernández del mismo período, pero en su segundo gobierno.

Como la confianza en el gobierno no apoya la campaña de vacunación, hay quien espera que sea la campaña la que recupere la confianza en el Gobierno. Pero esta nunca depende de una sola variable, menos en contextos donde la comunicación oficial se compara en tiempo real con la información de la gestión sanitaria global. Más que nunca la estrategia de comunicación necesita apoyarse en la ciencia con transparencia y coherencia si su objetivo es generar confianza.

La coherencia se vuelve esencial para evitar la disonancia cognitiva entre el mensaje y la acción percibida. El cerebro sopesará la orden de distancia social junto con la falta de pautas claras en el espacio público, y accionará según sus hábitos arraigados, a menos que tenga una motivación para cambiarlos. Los funcionarios que no acatan las normas que prescriben no pueden ser agentes de cambio, menos si recurren al miedo y la amenaza. Las conductas son muy difíciles de cambiar a menos que exista una motivación emocional afirmativa, como la que generan las criaturas en su familia, lúdicamente y con la flexibilidad de quien no tiene costumbres arraigadas. Así hicieron con la ecología o el uso del cinturón de seguridad. La Argentina perdió una oportunidad comunicativa única de llevar los nuevos hábitos higiénicos desde la escuela a las casas, de manera más eficiente que con publicidades sensacionalistas y poco prácticas.

El concepto de salud pública se expande más allá de lo gubernamental cuando se entiende como información abierta y accesible que puede ser analizada y validada comunitariamente. Los análisis de los grandes datos confirmaron que, lejos de la infodemia de noticias falsas, las búsquedas en internet se concentraron mayoritariamente en las fuentes de calidad. Globalmente se consultaron más los diarios de referencia que los partisanos, y aumentaron exponencialmente las consultas a sitios especializados como la Universidad Johns Hopkins y el instituto Our World in Data de la Universidad de Oxford. La CDC, organismo estadounidense de control y prevención de enfermedades, superó los 10 millones de consultas en marzo pasado, un cuarto de las búsquedas en Wikipedia.

A esa sociedad atenta y participativa no se le piden fe y esperanza en la vacuna, sino que se le ofrecen datos verificables. Así lo hicieron las agencias de control de medicamentos de Estados Unidos y Chile, que transmitieron en directo la reunión de autorización y publicaron toda la información de respaldo junto con material de divulgación para medios y centros de salud, aportando al proceso transparencia y control experto.

Los premios Nobel del pasado pesan menos que la eficacia actual demostrada en publicaciones de calidad, con datos abiertos que puedan ser validados por la comunidad científica. Las vacunas que lideran pruebas y autorizaciones en todo el mundo están basadas en biotecnología que no existía el siglo pasado. A diferencia de los medios periodísticos, la publicación en las revistas científicas no es el final del proceso, sino el inicio de una discusión pública con parámetros metodológicos y epistemológicos garantizados. El reconocimiento no lo da la publicación, sino la cantidad de referencias científicas que genera.

El director de laboratorio BioNTech, Ugur Sahin registra 22.000 citas de sus publicaciones según el Google Scholar, de las que cien corresponden a 2020. Su socia y esposa Özlem Türeci tiene 18.000 citas, medio centenar publicadas durante la pandemia. Estos investigadores se asociaron al gigante Pfizer en el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 desde un laboratorio fundado en 2008 en Maguncia, ciudad de doscientos mil habitantes del sudoeste alemán. Allí, hace seis siglos, Gutenberg aportó la imprenta, y hoy es la biotecnología la que establece un nuevo hito para la humanidad desde el emprendimiento de dos migrantes turcos que emplean personas de sesenta países. La confianza no se impone por legado, sino que se gana por talento. Pero puede perderse negligentemente.

En agosto, cuando las vacunas eran una esperanza de resultados preliminares, una encuesta de Ipsos encontró que el 77% se daría la vacuna, con un 40% muy convencido. Tres meses después, con las vacunas disponibles, esa confianza cayó junto con las intenciones de vacunarse en diez de los quince países encuestados, con mayor caída en China, Australia, España y Brasil. Se trata de realidades muy diferentes como para explicarlas por la gestión de un gobernante y sí para analizar la desconfianza que pesa sobre los actores involucrados en la vacunación.

La medición periódica del Edelman Trust Report analiza la confianza de las instituciones en función de su competencia, es decir, la aptitud para cumplir sus propósitos, y el comportamiento ético entendido como hacer lo correcto para mejorar la sociedad. Los resultados de 2020 muestran que las organizaciones de la sociedad civil son vistas como éticas pero no competentes, a la inversa de las empresas. Y que medios y gobiernos son percibidos como poco éticos y poco competentes. Ninguna de estas instituciones por sí sola podría llevar a cabo las campañas para el cambio de hábitos que exige la nueva "anormalidad".

Los liderazgos populistas no están acostumbrados a convivir con la comunicación de la ciencia. Los primeros exigen fe y lealtad a las decisiones del líder, en nombre de una batalla contra un hipotético enemigo a vencer. La ciencia, por el contrario, se apoya en el método de la revisión y la refutación permanente. Su confianza se construye en la capacidad de aprender de los errores, lo contrario a la infalibilidad de la que se jacta la política. Mientras los líderes prometen salvación y victoria con cada hito, los científicos recuerdan a la sociedad que el conocimiento es siempre preliminar. Son dos sistemas que accionan a revoluciones diferentes y, como se vio en el mundo y en el país, tienen dificultades para funcionar coordinadamente. Los peores resultados ocurren cuando la política entorpece el ejercicio de una ciencia independiente.ß

