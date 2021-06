Estos días una docente de Santa Cruz argumentó que los pacientes con Covid no sufren de Covid (que no existe), sino de neumonía, mal que los médicos no tratan porque –sigue su lógica– están intentando curar el Covid, que no existe, y entonces no saben qué hacer. Me dirán que no es difícil desarmar su lógica. Tal vez, pero esta clase de sofisma se encuentra por todas partes, desde el debate legislativo hasta el altercado conyugal. Así que veamos cuál es el engranaje roto, porque si no todo termina siendo un debate terraplanista. Es decir, como casi nadie ha salido al espacio, entonces la Tierra podría ser plana; es tu palabra contra la mía. Y no funcionan así ni la medicina, ni la astronomía, ni, para el caso, todas las demás ciencias.

¿Dónde se equivoca la docente (aparte de las otras críticas que puedan hacérsele)? Toda enfermedad causa en algún momento síntomas; tales síntomas son señales de que algo funciona mal en el organismo, y esa condición puede empeorar tanto que pone en riesgo la vida. Así que el error de la docente fue confundir enfermedad con síntoma. Eso es todo, y nos haríamos un enorme favor como ciudadanos si antes de hablar, tuitear, postear, dictar cátedra o viralizar pensáramos cinco minutos. No es tan difícil. Solo cinco minutos.