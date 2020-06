Codo a codo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 00:00

¿Un poco de humor? Sí, ya lo creo que nos viene haciendo falta. Allá vamos. Tengo un tema, no sé ustedes, con ese nuevo saludo que inventaron por la pandemia. El del codito. El choque de codos, exacto.

Miren, en primer lugar -y reconozco que a lo mejor es solo una impresión mía-, si no conviene que nos estrechemos la mano durante un tiempo, ya está, no es el fin del mundo. Francamente, no me parece que haya que reemplazarlo con ningún firulete articular. Ni hablemos del golpe de tobillos, que, aparte de que parece un fulbito desquiciado, ya veo que un día de estos alguno le pifia y se va de espaldas al piso.

Después, ver un montón de gente saludándose con el codo, uno tras otro, da mucho el aspecto de película de la Roma Imperial o una de ciencia ficción berreta, en la que el guionista ya se quedó sin saludos disponibles (entre los vulcanos y la variopinta Guerra de las Galaxias agotamos el stock) y entonces inventa esto del codo para alguna especie maligna. Una que se abre paso por el universo a los codazos, digamos.

Y en tercer lugar, díganme si esto de darse codo con codo, y encima con el barbijo, cosa de no compartir ni el aliento, no suena a un saludo diseñado por Molière. Para El Avaro, claro está.