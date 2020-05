Coronavirus en la Argentina: Tropiezos en la Guerra Fría del Congreso

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020

No es la carrera espacial. Pero la solapada competencia tiene aires de Guerra Fría. La contienda es por ver quién llega primero y quién impone su modelo. Es también la disputa por demostrar qué cuerpo entra antes en órbita y quién se queda con el protagonismo. El dominio de la tecnología y el imperio de la voluntad están en juego.

Ahora, como antes, después de los acuerdos que ordenaron todo tras la hecatombe, reaparecen renovadas viejas diferencias. A dirimirse por vías indirectas.

Las escalas no son replicables. El subdesarrollo se conforma con simulaciones de maqueta. Nunca hubo ni hay luna (de miel) por pisar. La competencia entre las potencias (Cristina y Sergio) es apenas por demostrar qué Cámara (del Congreso) llega primero (a sesionar). El comandante de Diputados, que aspira a ser el adalid de la nueva era parlamentaria digital, se entusiasma con la foto de la misión Apolo XI. Pero los ensayos recordaron al Apolo XII. Del otro lado del muro se vislumbran sonrisas socarronas. "We have a problem, Tigre".