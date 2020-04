Dilemas del equilibrista sin red

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020

Si esta pandemia es un desafío de dimensiones imprevisibles para los sistemas sanitarios, la economía, las sociedades y para cada uno de nosotros, si presenta dilemas éticos propios de situaciones extremas, también plantea situaciones inéditas en materia informativa. Hace seis semanas que los diarios, la televisión, las radios y las redes sociales están dominados por un único tema: las alternativas de este incendio que seguimos en vivo y en directo. De tanto ver, leer y escuchar, todos nos graduamos en epidemiología y discutimos de la biología del microorganismo, del número de tests que deben realizarse (uno de nuestros tópicos favoritos), de las técnicas empleadas en las salas de terapia intensiva o del tamaño de las gotitas que exhalamos al toser y cuánta distancia recorren antes de caer al suelo hasta en los programas que antes hablaban de los laberintos de la farándula, la política, la economía y los deportes. El nuevo virus y la pandemia se transformaron en las estrellas del momento. Cambio de época.

Al mismo tiempo, en cuanto se dio a conocer que habían aparecido 40 pacientes con una extraña neumonía similar al SARS en una lejana ciudad de China, la comunidad científica global se puso a trabajar contra reloj para averiguar qué estaba pasando. Se secuenció el genoma del virus, se estudió su biología, cómo se transmite de persona a persona y cuál es su impacto en el cuerpo humano. En tres meses, mientras se propagaba a bordo de los aviones que cruzan el planeta, se desató una carrera global por desarrollar tests de diagnóstico. Se lanzaron cientos de ensayos con drogas que podrían detener la evolución de la infección o reducir sus estragos en casos graves, y ya están en marcha más de 70 ensayos de vacunas preventivas. Las publicaciones científicas se multiplicaron a un ritmo vertiginoso y, en la ansiedad por detener esta epidemia que paralizó a la familia humana, se pasaron por alto algunas de las normas estrictas que gobiernan la ciencia, como la revisión por pares o la experimentación en animales. La información comenzó a fluir sin filtro, a tal punto que con frecuencia trabajos que respaldan hipótesis contradictorias se suceden con diferencia de días y hasta de horas. Como advirtió la OMS, junto con la pandemia nos ahogó la "infodemia".

Hay momentos, como ahora, en los que practicar el periodismo científico se asemeja a tratar de emular al equilibrista que se desliza a tientas sobre una fina soga sin red, a muchos metros de altura y haciendo equilibro para no caer al vacío. Por su impacto en uno de nuestros bienes más preciados, el tratamiento de los temas que nos ocupan en estas circunstancias exige un cuidado muy particular. Con nuestras palabras producimos hechos: podemos ofrecer falsas expectativas, llevar a tomar decisiones equivocadas o influir negativamente en el rumbo de políticas públicas. Si no estamos armados del conocimiento indispensable acerca de cómo funciona la ciencia, podemos ser presa fácil de vendedores de ilusiones que quieren sacar una ventaja, convertirnos en vehículo de tratamientos "mágicos" que no son más que falsas promesas o caer en la tentación de titulares aterrorizantes sin sustento.

En medio de este tsunami informativo, no vendrá nada mal recordar que la ciencia avanza sobre la base de consensos y evidencias, no de opiniones individuales o intuiciones trasnochadas. Y aunque todos estemos ávidos de soluciones rápidas y certezas tranquilizadoras, hay ocasiones en que lo más adecuado es ser escéptico, sobre todo acerca de promesas enfáticas. Como alguna vez dijo el astrofísico y escritor canadiense Hubert Reeves, "No debemos caer en la infantilización divulgadora de pregonar el triunfalismo científico como si la ciencia tuviera la respuesta de todo. Hacerse adulto es aprender a vivir con la duda y la incertidumbre".