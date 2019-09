La nobleza de Josecito

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019

Hay personas que están más allá de las brechas y los enconos. Fue el caso del cineasta José Martínez Suárez, Josecito, fallecido recientemente, al que todos quienes lo conocieron valoraban como cineasta y querían por su generosidad, su gentileza y su sentido del humor tan espontáneo como su seriedad. Por razones generacionales, los jóvenes estudiantes de cine lo han descubierto en los últimos tiempos, a propósito de El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella, inspirada en Los muchachos de antes no tomaban arsénico, de Martínez Suárez. Josecito fue el maestro de Campanella y de varios de los principales directores argentinos de la actualidad. Su obra cinematográfica ( El crack, Dar la cara, Los chantas, Noches sin lunas ni soles) son muy buenas y originales. Además, fue un ejemplar director del Festival de Mar del Plata. Cultivaba la amistad y movía cielo y tierra para ayudar a sus amigos en asuntos de importancia o más banales. Por ejemplo, conseguía películas inhallables para sus íntimos, pero también para sus colegas, alumnos y conocidos. Puedo dar fe de ello.

Una tarde en que hablábamos de películas que no se encuentran en YouTube ni tampoco en cinetecas, le comenté que en 1964 había visto en Buenos Aires El proceso de Verona, del director italiano Carlo Lizzardi. Por ella, Silvana Mangano, la protagonista femenina, había ganado el Premio David de Donatello en 1963. Era la historia de la condena a muerte del yerno del Duce, Galeazzo Ciano, conde de Cortelazzo y Buccari, casado con Edda Mussolini. Ciano había sido canciller del régimen, ya desde 1942 estaba en contra de la continuación de la guerra. La noche del 25 de julio de 1943, fue uno de los miembros del Gran Consejo Fascista que votó por la destitución de su suegro. Unos meses después cayó en poder de los fascistas de Salò y fue sometido a proceso en Verona. Edda Mussolini hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar la vida de su esposo. No pudo. Ciano fue fusilado por la espalda como traidor a la patria y a la causa.

La razón por la que quería volver a ver el film era Mangano. Josecito no estaba seguro de haberlo visto. Le dije que esa era una de las películas de las que no había copia. El productor Dino de Laurentiis, que había estado casado con Silvana y del que ella se divorció en 1988, un año antes de morir, no había superado ni el divorcio ni la muerte de esa mujer bellísima que nunca había estado enamorada de él. De Laurentiis se puso a la caza de todas las copias que existían de las películas de Silvana y quemaba las que conseguía. Entre ellas, las de El proceso de Verona.

Josecito me preguntó quién me había dado esa información. "Fue Carlo Lizzani, el director de la película", le respondí. Me lo había encontrado, por casualidad, en la final del Premio Strega de 2006, en el Ninfeo de Villa Giulia, en Roma. Le pregunté por El proceso de Verona. Él temía que ninguna copia se hubiera salvado de Dino de Laurentiis.

"No estoy tan seguro de que no haya copias -me dijo Josecito-. Ahora que hablé con usted, me vinieron ganas de ver esa película. Aquí hay gente que tiene copias de todo lo que se cree perdido para siempre". Quince días después, me llamó por teléfono y me dijo: "¿Cuándo quiere que le mande El proceso de Verona? Tengo una copia para usted y otra para mí. La mía ya la vi. Me pareció floja. Ella es una gran actriz. Pero el que hace de Ciano, Frank Wolff, no está bien. Véala de nuevo y dígame qué le parece. Las copias me llegaron de Jujuy. Tengo una cadena de amigos que están por todas partes". Tenía razón. En todo. Porque la película era floja y ¡vaya si él tenía una cadena de amigos!

Josecito irradiaba elegancia moral y nobleza: dos cualidades que hoy escasean dentro de nuestras fronteras y nuestros corazones.