9 de junio de 2019

"Hay un 50/50 de posibilidades de acordar."

(Alberto Fernández, sobre Massa.)

Es probable, querido lector que cuando esté leyendo este texto, algunos candidatos ya hayan dejado de serlo; otros se estén lanzando y a otros daría ganas de lanzarlos, pero fuera de la política. Sea como fuere, una cosa no habrá cambiado nada para cuando se esté cebando el primer mate de la mañana o encendiendo el fuego de la parrilla para la cena: la sensación de que estamos metidos otra vez en un berenjenal electoral con pronóstico infartante.

Faltan apenas días para que finalice el plazo legal para la presentación de listas de precandidatos y de los modelos y asignación de los colores de las boletas y no sabemos ni siquiera cuántos serán los postulantes ni con quién van a jugar. Y cuando decimos con quién, no nos referimos a la interna en un partido, sino a que algunos no tienen idea de en qué vereda pararse.

Como suele decir un politólogo amigo, en la Argentina tenemos "mucha iniciativa, pero poca terminativa". Ahí está Massa negociando a dos puntas. Dos, como mínimo. Podría apoyar a Cristina en la nacional y a María Eugenia en la bonaerense, dividiendo el PJ en ese distrito para que a Cambiemos no le dé un soponcio. "Sergio siempre cobra en especie", decía un conocedor del tigrense al que no le extrañaría que esté negociando con su exjefa dirigir una empresa extractora de oro negro en caso de imponerse la fórmula F-F. Nadie quiere estar en los zapatos de Graciela Camaño y de Margarita Stolbizer. Allí una chinche de punta es hoy menos dolorosa que haber bancado o seguir bancando a Massa.

A propósito, el primero de la fórmula capicúa, Alberto Fernández, dijo que Massa tenía un 50-50 de posibilidades de cerrar con el kirchnerismo. Lo que son las casualidades: las iniciales de Alberto son AF, las mismas que Alternativa Federal, el sector que dice que ni loco se juntaría con Cristina, la Fernández que, siendo segunda, cocina el estofado.

Otro que contribuye a la confusión es Lavagna. Coqueteó con todo el mundo, pero exigiendo ser él el mandamás, sin interna ni perinola. Y, aun así, se presenta por Consenso 19: consenso con él mismo. Y después, Macri, que prohibió las colectoras porque temía que el peronismo las usara para sacar ventaja y ahora las mira con cariño porque no sabe qué hacer para aventajar.

Hay una frase que se atribuye a Charles de Gaulle y que puede echar luz sobre semejante revoltijo: "He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos".