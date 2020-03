Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020

"Es una gripecita".

(De Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.)

No se asuste, querido lector. Hace 12 domingos Graciela Guadalupe me pasó la antorcha por un ratito porque se había tomado unos días de descanso. Hace pocas horas, pero con el barbijo puesto y una botellita de alcohol en gel al lado de la computadora, porque está en cuarentena obligatoria, como todos, me habilitó una segunda oportunidad. Doce domingos y otro planeta, aunque algunos de sus líderes siguen como si nada pasara.

Ahora la vida sucede en el balcón. Poca suerte la mía, vivo en un contrafrente, pero con dos vecinos de fierro que cada noche salen a aplaudir al personal de salud, que se juega en serio la patriada. A mi izquierda vive Elsa y a la derecha, Guillermo. Se conocen desde chicos y son de Racing. Él sabe una bocha de fútbol; lo de Elsa es puro corazón. En el medio estoy yo, que soy de Independiente. Pero el juego del balompié nunca nos alejó, aunque yo festejé más Copas Libertadores que ellos. Sí, ya sé. No es momento para andar revoleando trofeos.

Le conté a Guillermo que había visto una entrevista, en un canal de TV de deportes, a Claudio Paul "el Pájaro" Caniggia. Me miró con cierto asombro porque en estos días siempre hablamos de lo mismo: el nuevo coronavirus Covid-19, la cantidad de enfermos y de víctimas mortales. Y hacemos un repaso de las decisiones que toman los gobiernos, de qué necesitamos y cómo llevamos el encierro, nos recomendamos series, películas y libros. Pero anoche giramos al fútbol, porque es el tema que mejor nos define a los argentinos. Le pregunté a Guillermo quiénes eran para él los mejores defensores para armar una "línea de tres". Respondió sin dudar: Roberto Perfumo (Racing), Daniel Passarella (River) y Oscar Ruggeri (San Lorenzo, River y Boca).

No se animó a nombrar a los "peores". Pero coincidimos en que, en esta pandemia, hay tres indiscutidos y son presidentes: Jair Bolsonaro, de Brasil, que califica al brutal virus de "gripecita"; Andrés Manuel López Orador, de México, que recomienda "salir a comer afuera y gastar", y Donald Trump, de Estados Unidos, que sugirió tomar fosfato de cloriquina, un aditivo para limpiar peceras que está en un remedio contra la malaria. Un ciudadano de Phoenix le hizo caso y se murió, su mujer está grave.

"Con esa línea de tres no hay cómo frenar la pandemia", cerró Elsa y sorprendió: "Cuidado que, encima, el Loco Gatti está internado en España". Justo empezaron los aplausos.